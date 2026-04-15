Azijske burze na najvišoj razini u šest tjedana, cijene nafte u padu

Zbog nade u nastavak mirovinskih pregovora između SAD-a i Irana cijene nafte nastavljaju kliziti, a burze nadoknađuju gubitke

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica porasle na najvišu razinu u šest tjedana, slijedeći rast na Wall Streetu, dok cijene nafte nastavljaju kliziti zbog nade u nastavak mirovnih pregovora između SAD-a i Irana.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bez japanskih porastao je jutros 1,5 posto, na najvišu razinu u šest tjedana.

Pritom je japanski Nikkei u plusu 0,82 posto na 58.347 bodova, približivši se rekordnoj razini od 59.332 boda dosegnutoj krajem veljače. Kineski blue-chip indeksi porasli su oko 0,5 posto, dok je hongkonški Hang Seng ojačao 1,2 posto.

Američki predsjednik Donald Trump izjavo je da bi se pregovori s Iranom mogli nastaviti u Pakistanu u sljedeća dva dana, nakon što je neuspjeh pregovora tijekom vikenda potaknuo Washington na uvođenje blokade iranskih luka. Pakistanski i iranski dužnosnici također su izjavili da bi se pregovori mogli ponovno pokrenuti.

Znakovi da će se diplomatski angažman nastaviti pomogli su smirivanju tržišta, potisnuvši referentne cijene nafte značajno ispod sto dolara po barelu.

– Impresivno kretanje cijena rizične imovine sugerira da su tržišta spremna zanemariti trenutni učinak sukoba na Bliskom istoku. Raste očekivanje da će se zastoj u pregovorima uskoro riješiti, što će omogućiti američkoj administraciji da se okrene proglašenju pobjede i poticanju gospodarstva uoči izbora u studenome – kaže Tony Sycamore, analitičar u tvrtki IG.

Cijene nafte nastavile su padati jer su očekivanja rješenja rata na Bliskom istoku nadjačala zabrinutost zbog poremećaja u opskrbi.

Na londonskom je tržištu cijena Brent barela noćas pala više od pet posto, no jutros se nešto oporavila, pa je trenutno u plusu 0,6 posto, na 95,34 dolara. Na američkom tržištu barelom se trguje po 91,3 dolara, isto kao i dan ranije.

Na valutnim tržištima, dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, stabilizirao se nakon što je pao na najnižu razinu u šest tjedana - jutros iznosi 98,166 bodova što je 0,06 posto više nego dan ranije.

Pritom je cijena eura zadržana na 1,1791 dolar, nakon što je preko noći dosegnula šestotjedni vrh od 1,1811 dolara. Prema jenu, dolar se zadržao na 158,98 jena. Cijena zlata porasla je 0,1 posto, na 4.846 dolara za uncu.

Dow Jones indeks jučer je ojačao 0,66 posto, na 48.535 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,18 posto, na 6.967 bodova, a Nasdaq 1,96 posto, na 23.639 bodova.

Zahvaljujući tom rastu, S&P 500 indeks nadoknadio je sve gubitke od početka napada SAD-a i Izraela na Iran, pa se primaknuo rekordnoj razini, dosegnutoj pred kraj veljače.

Pozitivno je na tržište utjecao i dobar početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata američkih kompanija i banaka. Jučer su izvješća objavili financijski divovi, kao što su BlackRock, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo... Većina njih ostvarila je bolje poslovne rezultate nego što su analitičari očekivali.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,25 posto, na 10.609 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 1,27 posto, na 24.044 boda, a pariški CAC 1,12 posto, na 8.327 bodova.