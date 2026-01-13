Wall Street na novim rekordima usred eskalacije Trump–Powell sukoba

Dow i S&P 500 zatvorili na all-time high, tech i Walmart pogurali tržište dok ulagači čekaju sezonu rezultata i prate DOJ istragu oko obnove Feda

Na Wall Streetu su u ponedjeljak burzovni indeksi blago porasli i dosegnuli nove rekordne razine, unatoč zaoštravanju sukoba između Bijele kuće i predsjednika Feda Jeromea Powella.

Dow Jones ojačao je 0,17 posto, na 49.590 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,16 posto, na 6.977 bodova, a Nasdaq indeks 0,26 posto, na 23.733 boda.

Novi rekordi Dow Jonesa i S&P 500 indeksa ponajviše se zahvaljuju rastu cijena dionica tehnoloških kompanija i Walmarta.

Cijena Walmarta skočila je 3 posto jer se dionice tog trgovačkog lanca povlače s burze u New Yorku, a ubuduće će se njima trgovati na Nasdaqu, što bi, smatraju u kompaniji, moglo privući nove investitore.

Uz to, ulagači se pripremaju za sezonu objave poslovnih rezultata kompanija, koja neslužbeno počinje u utorak.

Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 8,8 posto na godišnjoj razini.

U tome bi trebao prednjačiti tehnološki sektor, od kojeg se očekuje rast profita za 26,5 posto na godišnjoj razini.

Osim zbog predstojeće sezone poslovnih rezultata, ulagači su oprezni zbog zaoštravanja sukoba između Bijele kuće i Feda, nakon što je ministarstvo pravosuđa pokrenulo kriminalnu istragu protiv predsjednika središnje banke Jeromea Powella u vezi obnove sjedišta Feda u Washingtonu, vrijedne 2,5 milijardi dolara.

Powell je u neuobičajenoj video izjavi u nedjelju navečer potvrdio da su savezni tužitelji otvorili istragu o njegovom izvješću u Kongresu o obnovi zgrade Feda.

Powell je poručio da je ta istraga još jedan pokušaj predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da utječe na monetarnu politiku središnje banke. Kazao je i da neće podleći pritisku te da mu mandat na čelu Feda istječe u svibnju.

- Ovdje se radi o tome hoće li Fed nastaviti određivati kamatne stope na temelju dokaza i ekonomskih uvjeta ili će, umjesto toga, monetarna politika biti vođena zastrašivanjem i pod političkim pritiskom - poručio je Powell.

Trump već dulje vrijeme proziva Powella jer smatra da bi Fed trebao brže i oštrije smanjivati kamatne stope i kako je već prije najavio istragu oko obnove zgrade, tržište zasad nije znatnije reagiralo na to zaoštravanje sukoba.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,16 posto, na 10.140 bodova, a frankfurtski DAX 0,57 posto, na 25.405 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 0,04 posto, na 8.358 bodova.

Azijske burze prate rast

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica porasle, dosegnuvši rekordne razine, dok je dolar i dalje pod pritiskom zbog sukoba između Bijele kuće i američke središnje banke.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 0,4 posto i dosegnuo novu rekordnu razinu.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Indiji, Australiji, Hong Kongu, Južnoj Koreji i Japanu porasle između 0,1 i 3,2 posto.

Najviše su jutros skočile cijene dionica na burzi u Tokiju, više od 3 posto, jer mediji pišu da premijerka Sanae Takaichi planira raspisati izvanredne izbore, nadajući se da će povećati svoju koalicijsku većinu, što bi joj omogućilo agresivniju poticajnu gospodarsku politiku.

Osim japanskog Nikkeija, rekordne razine dosegnuli su jutros i burzovni indeksi u Južnoj Koreji i Tajvanu.

Tako azijske burze prate jučerašnji rast Wall Streeta, gdje su Dow Jones i S&P 500 indeks blago porasli i dosegnuli nove rekordne razine.

To se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica tehnoloških kompanija i Walmarta.

Uz to, ulagači se pripremaju za sezonu objave poslovnih rezultata kompanija, koja neslužbeno počinje u utorak.

Analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u posljednjem lanjskom tromjesečju porasle za 8,8 posto na godišnjoj razini.

U tome bi trebao prednjačiti tehnološki sektor, od kojeg se očekuje rast profita za 26,5 posto na godišnjoj razini.

Dolar oslabio, cijene nafte porasle

A na valutnim je tržištima dolar i dalje pod pritiskom zbog zaoštravanja sukoba između Bijele kuće i Feda, nakon što je američko ministarstvo pravosuđa pokrenulo kriminalnu istragu protiv predsjednika središnje banke Jeromea Powella u vezi obnove sjedišta Feda u Washingtonu, vrijedne 2,5 milijardi dolara.

Ulagači se plaše da bi Fed pod pritiskom Bijele kuće mogao previše smanjiti kamate, što bi moglo ponovno potaknuti rast inflacije.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 98,95 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,01 bod.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 158,15 na 158,85 jena.

No, američka je valuta oslabila u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1665 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1655 dolara.

Cijene nafte, pak, i dalje rastu jer se trgovci plaše poremećaja u opskrbi zbog prosvjeda u Iranu. Na londonskom je tržištu cijena barela jutros ojačala 0,52 posto, na 64,20 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,54 posto, na 59,80 dolara.