Začetnici aromaterapije u Hrvatskoj velik je izazov regulativni pritisak

Mara Doljak smatra da je za sve u djelatnosti važno povezati se i zajednički raditi na uravnoteženome regulativnom okviru

Ove zime prisjetili smo se velikih minusa i snijega koji su nas obično zaobilazili prijašnjih godina. Djeca su barem nakratko uživala u zimskim radostima, no hladnije vrijeme ne donosi samo zabavu na otvorenome, već i dosadne prehlade, hunjavice i gripu. Takvim zdravstvenim smetnjama moguće je doskočiti lijekovima, čajevima, pilećim juhama i vitaminima, ali i aromaterapijskim rješenjima.

Primjerice, ulje crnoga kima učinkovito ojačava tijelo, dišne putove oslobađa spoj ulja paprene metvice, eukaliptusa, čempresa i lavande, bol u tijelu smanjuju tople kupke s eteričnim uljem lavande, a ulja bora i čempresa poticanjem znojenja smanjuju temperaturu i izbacuju otrove iz tijela. U proljeće se ulja paprene metvice i ružmarina mogu upotrebljavati za čišćenje organizma, a ljeti primjerice ulje sezama za vlaženje kože i zaštitu od sunca.