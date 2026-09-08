'GTA VI' najveći je fenomen u povijesti industrije zabave

Igra će u prvome danu zaraditi više od najvećih filmskih blockbustera posljednjih godina i njezino lansiranje mijenja pravila marketinga i industrije zabave

Da vam netko kaže da ćete platiti da biste vidjeli običnu reklamu, vjerojatno biste pomislili da je pao s Marsa jer ta ideja nema apsolutno nikakvog smisla i logike. No upravo se to dogodilo ovoga kolovoza kad je publika odlučila platiti pretplatu za Netflix ne bi li pogledala 27-minuta dug reklamni trailer za šesti dio kultnoga serijala 'Grand Theft Auto' (GTA).

Trailer daje uvid u lokaciju, likove, atmosferu i ključne elemente igrice čiji je prvi dio izašao 1997., a u kojoj igrači preuzimaju ulogu kriminalaca te kroz priču napreduju izvršavajući razne (kriminalne) akcije.

Njegovo lansiranje izazvalo je toliki interes da je Netflix privremeno pao, a u samo 24 sata pregledan je više od stotinu milijuna puta. Usporedbe radi, trailer objavljen za prijašnju verziju koji je objavljen na YouTubeu prikupio je 90 milijuna pregleda, što nije malo, ali ovdje je riječ samo u jednome danu od prikazivanja.