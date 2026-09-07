Boogie Lab staru tvornicu pretvara u veliki pogon u SAD-u

Tvrtka Karla Vulina planira prenamijeniti bivšu tvornicu papira u proizvodni i distribucijski kompleks vrijedan 21,45 milijuna dolara

Prošloga su se tjedna brojni domaći mediji raspisali o otvaranju Boogie Laba u New Yorku. I uistinu, taj je domaći brend na svom Instagram profilu potvrdio da je lokacija trenutačno u fazi 'soft openinga', dok je službeno otvorenje najavljeno za dva tjedna.

Međutim, Boogie Lab Karla Vulina priprema puno veći projekt u SAD-u. Iako nam Vulin nije htio otkriti planove za daljnji razvoj u toj zemlji, prema dokumentu '2025 Annual Report & ACHIEVE Competition Proposal' Regionalnog vijeća za gospodarski razvoj doline Mohawk, Boogie Lab u gradu Amsterdamu u saveznoj državi New York planira prenamijeniti bivšu tvornicu papira u proizvodno-distribucijski kompleks vrijedan 21,45 milijuna dolara.