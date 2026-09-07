Krešimir Paić: Kako je hrvatska pamet osvojila Zapad?

Iskusni izvoznik i suvlasnik Eccosa otkriva kako su od nule stvorili kompaniju koja konkurira najjačima u Europi

Kada su 1998. Krešimir Paić i njegov poslovni partner pokrenuli Eccos, imali su tri zaposlenika, dvije prostorije i poslove ugradnje alarma po obiteljskim kućama. Danas je riječ o visokotehnološkoj kompaniji sa više od 170 zaposlenih, oko 2000 realiziranih projekata i približno 30 milijuna eura prihoda. Kako je hrvatska tvrtka stigla do toga da konkurira velikim zapadnoeuropskim kompanijama?

U novoj epizodi Liderova podcasta Sandra Babić razgovara s direktorom i suvlasnikom Eccosa Krešimirom Paićem o više od 25 godina poduzetničkog puta, od prvih poslova i pogrešnih procjena do velikih međunarodnih projekata.

Paić govori o pokušaju širenja poslovanja u Srbiju i Crnu Goru, koje nije završilo prema očekivanjima, ali je Eccosu donijelo važne lekcije koje je iskoristio za širenje na zapadna tržišta. Otkrio je i kako su jaku konkurenciju pobijedili na natječaju Europske komisije te kako je izgledalo otvaranje kompanije u Njemačkoj.

Taj uspješni poduzetnik odgovorio je i na pitanje što je zapravo 'hrvatska pamet' koju možemo izvoziti, što znači dodana vrijednost i zašto je upravo znanje ključno za konkureiranje na Zapadu?

Razgovarali smo i o projektu druge cijevi tunela Učka, rastu kompanije, mlađim suvlasnicima te razlozima zbog kojih Hrvatska još teško izvozi znanje. I na kraju, što bi Paić poručio mladima koji misle da se iz Hrvatske ne može napraviti veliki posao?

Novu epizoda Liderova podcasta možete pogledati na YouTubeu, a najzanimljivije isječke pratiti i na društvenim platformama.