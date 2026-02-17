Kako je 'Bridgerton' postao lekcija iz briljantnog marketinga

Brendovi koji uspiju naučiti lekcije iz popularne serije imaju izgleda i svoje kupce pretvoriti u vjerne potrošače

Mračne pandemijske godine svijet nije poharala samo korona već i regencycore, estetika popularne serije 'Bridgerton' koju je ekskluzivno za Netflix isporučila majstorica televizijskog pripovijedanja Shonda Rhimes. S ekipom pisaca iz svoje kompanije Shondaland na temelju istoimenog romana Julie Quinn kreirala je jednu od najuspješnijih serija streamerskoga doba, o čemu svjedoči činjenica da ju je već u prvome tjednu prikazivanja četvrte sezone publika nagradila rekordnim minutama gledanja, ali i milijunima lajkova, dijeljenja i komentiranja sadržaja na društvenim mrežama.

Osim što danas, baš kao i za koronakrize, postoji dovoljno razloga za bijeg u izmaštana zbivanja u regentskoj eri, uspjeh se velikim dijelom može pripisati briljantnoj marketinškoj strategiji. Iako se brendovi često znaju služiti frazom da je publika u centru njihove komunikacije, u promidžbi 'Bridgertona' ona to stvarno i jest i nju se na svaki mogući način pokušava učiniti dijelom tog svijeta, torpedirati u Englesku 19. stoljeća na raskošna imanja londonskog Mayfaira, među volane, empire-siluete, perje i baršun, porculanske servise i pastelne cvjetne dekoracije. Brendovi od tih vještih marketingaša mogu štošta naučiti, a prva stvar je kako stvoriti pompu ili hype.