Ekos Cakes za prvi dan škole darovao 15 tisuća klipića učenicima Varaždina i Varaždinske županije

Donacijom su obuhvaćeni svi učenici i djelatnici 42 osnovne škole s područja grada Varaždina i Varaždinske županije

Prvi školski dan varaždinskim je učenicima ove godine donio i okus lokalne tradicije. Varaždinska tvrtka Ekos Cakes, povodom početka nove školske godine, darovala je 15.000 svojih Craft klipića 'z Varaždina učenicima i djelatnicima svih osnovnih škola s područja grada Varaždina i Varaždinske županije.

Svečanom prijemu prvašića u V. osnovnoj školi Varaždin nazočili su gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, ravnateljica škole Nikolina Kovačić te direktorica Ekos Cakesa Natalija Šoša, koja je nazočila i prijemu u Osnovnoj školi Sračinec, uz župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka te ravnateljicu škole Lidiju Valec. Učenicima je poželjen uspješan početak školovanja, uz klipiće kao mali znak tople dobrodošlice.

Početak školske godine bio je prilika da poznati lokalni okus dođe do najmlađih sugrađana i postane dijelom njihova prvog dana u školskim klupama.

Okus Varaždina koji povezuje generacije

Varaždinski klipić mnogo je više od pekarskog proizvoda – dio je svakodnevice, obiteljskih uspomena i gastronomskog identiteta Varaždina i njegove okolice. Naziv ovog tradicionalnog proizvoda nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije, posvećena mu je monografija, a svoje je mjesto pronašao i na poštanskoj marki Hrvatske pošte.

- Klipić je proizvod uz koji su odrasle generacije Varaždinaca. Ovom donacijom želimo djeci pokazati da lokalna tradicija, kada je povežemo sa suvremenom proizvodnjom i kvalitetnim sastojcima, može biti nešto na što je cijela zajednica ponosna - rekla je Natalija Šoša, direktorica Ekos Cakesa.

Tradicijom nadahnuta suvremena receptura

- Ekos Cakes razvio je vlastitu recepturu klipića, nadahnutu lokalnom tradicijom i prilagođenu suvremenim proizvodnim procesima. Receptura uključuje manitoba brašno, domaći starter od kiselog tijesta, mliječnu bazu i produljenu fermentaciju - istaknula je Nika Žganec, voditeljica marketinga i razvoja proizvoda Ekos Cakesa.

Lokalno proizvedeno, međunarodno prepoznato

Ekosov Craft klipić 'z Varaždina u cijelosti se proizvodi u Varaždinu, u proizvodnom pogonu tvrtke Ekos Cakes. Time ostaje čvrsto povezan s gradom u kojem je nastao podupirući lokalnu proizvodnju, dok njegova suvremena receptura varaždinsku pekarsku tradiciju interpretira na novi način.

Tvrtka istodobno svoje pekarske i slastičarske proizvode izvozi na više od 20 tržišta, povezujući proizvodnju iz Varaždina s potrošačima diljem Europe i drugih međunarodnih tržišta.

Malen po veličini, ali snažan po identitetu, Ekosov Craft klipić 'z Varaždina prvoga je dana škole tako postao simbol dobrodošlice učenicima i podsjetnik da se lokalna tradicija najbolje čuva kada je dijelimo s novim generacijama.