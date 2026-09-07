Biznis i politika
Nafta juri prema 100 dolara, a novi udar mogao bi stići iz hrane
7. rujna 2026.
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Sukob SAD-a i Irana podiže cijene energije, dok poljoprivredne sirovine bilježe najsnažniji rast u više od pet godina
Generalno su cijene roba porasle u kolovozu. Indeks cijena energenata porastao je u kolovozu za 8,8 posto, ponajviše zahvaljujući rastu cijena prirodnog plina (10,1 posto) i sirove nafte (5,7 posto). Indeks cijena neenergetskih sirovina porastao je za 2,3 posto.
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