Biznis i politika

Nafta juri prema 100 dolara, a novi udar mogao bi stići iz hrane

7. rujna 2026.
nafta, energenti, burzovne robe, tržište roba, cijene nafte, pšenica, aluminij, zlato, čelik, nikal
foto Shutterstock
Lider
Lider
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Sukob SAD-a i Irana podiže cijene energije, dok poljoprivredne sirovine bilježe najsnažniji rast u više od pet godina

Generalno su cijene roba porasle u kolovozu. Indeks cijena energenata porastao je u kolovozu za 8,8 posto, ponajviše zahvaljujući rastu cijena prirodnog plina (10,1 posto) i sirove nafte (5,7 posto). Indeks cijena neenergetskih sirovina porastao je za 2,3 posto.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Fed#Cijene Energenata#Sirova Nafta#Prirodni Plin#Poljoprivredni Proizvodi#Bakar#Srebro#Zlato#Tržište Sirovina#Inflacija#Cbot#Tržište Metala
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right