Bitcoin ETF-ovi privukli milijardu dolara u proteklom tjednu

Bitcoin ETF-ovi privukli su milijardu dolara u posljednjem tjednu, a priljevi u petak ostali su pozitivni unatoč kratkotrajnom padu

Američki bitcoin ETF-ovi zabilježili su svoj najsnažniji trotjedni priljev u 2026. godini, a bitcoin je trgovao oko 80 tisuća dolara. Prema podacima SoSoValuea, fondovi su privukli 986,9 milijuna dolara u tjednu koji je završio u petak, čime je neto priljev u posljednja tri tjedna dosegao 3,8 milijardi dolara.

Ukupna neto imovina fondova iznosila je u petak 101,3 milijarde dolara nakon što je dan ranije nakratko porasla na 103,3 milijarde dolara, dok je kumulativni neto priljev dosegao 55,6 milijardi dolara.

Potražnja za ETF-ovima označava nagli zaokret u odnosu na veliki odljev ranije u 2026., iako neto tokovi od početka godine ostaju negativni otprilike milijardu dolara.

Priljevi bitcoin ETF-ova se smanjuju nakon porasta u četvrtak

Američki spot bitcoin ETF-ovi privukli su u petak 174,6 milijuna dolara neto priljeva, što je oštar pad u odnosu na gotovo 731 milijun dolara zabilježenih dan ranije.

BlackRockov iShares Bitcoin Trust (IBIT), najveći bitcoin ETF po imovini, privukao je u petak 117,4 milijuna dolara, što čini oko 67 posto ukupnog dnevnog neto priljeva, prema podacima Farside Investorsa.

Fidelityjev Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) bio je jedini drugi fond koji je zabilježio neto priljev, privukavši 57,2 milijuna dolara, dok svi ostali ETF-ovi nisu zabilježili neto priljeve za taj dan. Usporavanje se dogodilo kada je bitcoin pao s oko 81.200 dolara nakratko ispod 79 tisuća dolara u petak.

Potražnja za bitcoin ETF-ovima jača kako tokovi u ethereum i xrp slabe

U usporedbi s prethodnim tjednom, priljevi u bitcoin ETF-ove porasli su za oko sedam posto, dok su priljevi u ethereum i xrp ETF-ove pali za oko 74, odnosno 83 posto.

Priljevi u ethereum ETF-ove pali su s 824,4 milijuna dolara na 218,4 milijuna dolara, dok su priljevi u xrp ETF-ove pali s 110,5 milijuna dolara na 19 milijuna dolara, prema SoSoValueu.

Unatoč slabijem priljevu, ovi ETF-ovi ostaju u pozitivnom teritoriju za godinu. Ethereum ETF-ovi zabilježili su oko 863 milijuna dolara neto priljeva od početka godine, dok su xrp ETF-ovi privukli otprilike 515 milijuna dolara.