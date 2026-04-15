Ima samo od 15 do 25 grama, a upravlja radom cijeloga tijela

Maleni organ (kod odraslih osoba obično teži samo između 15 i 25 grama), koji nazivaju i termostatom metabolizma, regulira prometne tokove u tijelu. Svaka neravnoteža njezina rada i hormona brzo utječe na mnoge tjelesne sustave i izaziva probleme kojih često nismo svjesni dok ne postanu izraženi. Štitnjača (lat. glandula thyreoidea) leptirasto je oblikovana endokrina žlijezda smještena u donjem dijelu vrata, ispred grkljana. Unatoč malim dimenzijama (kod odraslih obično od 15 do 25 grama) njezina je uloga iznimno važna: proizvodi hormone trijodtironin (T3) i tiroksin (T4), koji reguliraju metabolizam, srčanu frekvenciju, termogenezu, kolesterol, rast i razvoj neurona te reproduktivnu funkciju.

Rad štitnjače kontrolira tzv. os HPT (hipotalamus-hipofiza-štitnjača). Hipotalamus luči TRH, potiče prednji režanj hipofize na lučenje TSH-a, a TSH stimulira sintezu i otpuštanje T4 i T3 u štitnjači. Negativna povratna sprega regulira lučenje TSH-a prema razinama perifernih hormona. Volim reći da je jedno kako štitnjača radi, a drugo kako izgleda. Može raditi uredno, usporeno (hipotireoza) ili ubrzano (hipertireoza). Istodobno može biti smanjena, uvećana ili sadržavati nodule (čvorove), koji često zahtijevaju citološku punkciju kako bi se utvrdilo je li riječ o benignom ili malignom procesu, što zatim usmjerava daljnje liječenje.

Što utječe na njezin rad

Rad štitnjače određuju mnogi čimbenici. Neke od njih nasljeđujemo, poput genetike, pa sve do dobi i spola, pri čemu su žene ipak sklonije njezinim poremećajima. Autoimune bolesti poput Hashimotova tireoiditisa ili Gravesove bolesti mogu izravno poremetiti njezinu funkciju. Na funkcioniranje te osjetljive žlijezde snažno utječu i okolnosti izvan našeg organizma, tako da neravnoteža važnih nutrijenata, osobito joda, selena, željeza, vitamina D i cinka, remeti normalnu sintezu hormona.

Na rad štitnjače mogu djelovati i pojedini lijekovi, kao i izloženost toksinima iz okoliša. Promjene u razinama hormona nerijetko se javljaju i nakon zračenja vrata, težih infekcija ili tijekom razdoblja hormonskih promjena poput trudnoće i menopauze. Ni životne navike nisu zanemarive. Dugotrajno nepravilna prehrana, nagle dijete, velike oscilacije u tjelesnoj težini te kroničan stres postupno narušavaju hormonsku ravnotežu i mogu znatno utjecati na rad štitnjače.

Kada radi prebrzo ili presporo

Hipotireoza ili smanjena funkcija štitnjače klinički se manifestira umorom, debljanjem, intolerancijom na hladnoću, usporenim radom srca, suhom kožom, opadanjem kose, konstipacijom, menstrualnim poremećajima i povišenim kolesterolom.

Najčešći je uzrok tog stanja autoimuna bolest štitnjače Hashimotov tireoiditis. Laboratorijski nalaz krvi obično pokazuje povišen TSH i snižene vrijednosti T3 i T4. Liječenje hipotireoze provodi se nadomjesnom hormonskom terapijom levotiroksinom (L‑T4), individualiziranom ponajprije prema vrijednostima TSH-a i kliničkim simptomima.

Hipertireoza je povećana funkcija štitnjače. Simptomi tog stanja uključuju nervozu, ubrzan rad srca, znojenje, mršavljenje unatoč pojačanom apetitu, tremor, poremećaje sna i menstrualne nepravilnosti. Najčešći su uzroci autoimuno stimulacijsko stanje Gravesova bolest, toksična nodularna gušavost, subakutni tireoiditis. Laboratorijski nalaz krvi pokazuje niske, često nemjerljive razine TSH-a te povišene vrijednosti T3 i T4. Liječenje obuhvaća antitireoidne lijekove, često i beta‑blokatore za simptomatsku kontrolu te sve rjeđe terapiju radioaktivnim jodom (131I). Za razliku od hipotireoze hipertireoza često zahtijeva kirurško liječenje, kada se uklanja cijela štitnjača ili njezina polovica (lobus) gdje je verificiran hiperfunkcionalni nodus.

Najčešći uzroci poremećaja

Najčešći su uzroci usporenog ili ubrzanog rada štitnjače autoimune bolesti štitnjače, i to Hashimotov tireoiditis (autoimuni hipotireoidizam) i Gravesova bolest (autoimuni hipertireoidizam). Obje su rezultat disregulacije imunosnog sustava i produkcije autoantitijela (anti‑TPO, anti‑Tg, TRAb). Mogu imati fluktuirajući tijek koji otežava normalno funkcioniranje bolesnika. Ta su stanja često povezana s drugim autoimunim stanjima (npr. dijabetes tip 1, vitiligo, perniciozna anemija). Dijagnoza se oslanja na kliničku sliku, laboratorijske nalaze hormona i autoantitijela te ultrazvuk vrata. Terapijski je pristup individualiziran – od lijekova do kirurških postupaka.

Kao i na cjelokupno funkcioniranje organizma, dugotrajna izloženost stresu utječe na rad štitnjače. Stres djelovanjem kortizola (hormona stresa) utječe na os hipotalamus-hipofiza-štitnjača te na taj način utječe na uredan rad štitnjače. Također, stres može potaknuti aktivaciju i pogoršanje autoimunih reakcija ili pogoršanje postojećih problema s regulacijom hormona. U posljednje se vrijeme često spominje nagli i veliki gubitak kilograma s pomoću GLP-1 lijekova. Takvo stanje također može utjecati na rad štitnjače jer tijelo osjeća određeni energetski deficit, pa mozak signalizira štitnjači da proizvodi manje hormona T3. Ipak, to je stanje uglavnom prolazno i manje izraženo pri postupnom mršavljenju.

Treba napomenuti da je pri nepravilnom radu štitnjače izrazito važno razlikovati trenutačne promjene prouzročene akutnim stresom ili drugom bolesti od stvarnih i trajnih poremećaja koji zahtijevaju liječenje. Pri kroničnim simptomima ili abnormalnim nalazima nužni su kliničko praćenje, učestalija provjera hormona i procjena autoantitijela prije dugotrajnih terapijskih odluka.

Redoviti pregledi i zdrav život

Da bi štitnjača optimalno radila, važno je kombinirati redovite liječničke preglede i ono svima zahtjevnije, zdrav stil života. Redovite kontrole TSH‑a i slobodnih hormona T3 i T4 te provjera autoantitijela omogućuju pravodobnu dijagnozu i prilagodbu terapije. Uravnotežena prehrana s adekvatnim unosom joda i selena, dovoljno sna, redovita tjelovježba i upravljanje stresom smanjuju rizik od disbalansa.

Ako imate osjećaj da vas tijelo 'ne sluša' ili 'ne radi kako treba', a već neko vrijeme osjećate umor, promjene težine, palpitacije ili nestabilno raspoloženje, javite se svom liječniku radi pravodobne dijagnoze i liječenja. Provjerite radi li štitnjača u vašem organizmu 'uredno i po rasporedu', taj organ uistinu diktira tempo cijeloga tijela.