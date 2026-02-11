MSFI 18 donosi važne promjene u prezentaciji financijskih izvještaja

Novi standard donosi strožu strukturu i formalnu regulaciju mjera uspješnosti poduzeća u financijskim izvještajima od 2027. godine

Međunarodni odbor za računovodstvene standarde (IASB, Odbor) objavio je 9. travnja 2024. novi standard, MSFI 18 – Prezentacija i otkrivanje u financijskim izvještajima – koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2027. Taj standard zamjenjuje onaj koji je dugo na snazi, MRS 1 – Prezentacija financijskih izvještaja – i najvažnija je promjena u prezentaciji financijskih izvještaja tijekom više od dvadeset godina.​

Njegovu donošenju prethodile su godine istraživanja i konzultacija s dionicima – investitorima, analitičarima, osobama zaduženima za pripremu i revizorima – koji su tražili bolju strukturiranost, transparentnost i usporedivost financijskih podataka. Odbor je zaključio da postojeći pristup pruža znatnu fleksibilnost u prezentaciji, što ne omogućava dovoljnu usporedivost društava, pogotovo u prezentaciji tzv. alternativnih mjera uspješnosti. MSFI 18 donosi strogu strukturu, obvezne međuzbrojeve i formalnu regulaciju mjera uspješnosti koje je definirao menadžment (MPM), osiguravajuću tako jasniji uvid u financijsku uspješnost poduzeća.​ Ključno je također napomenuti da prva primjena zahtijeva punu retrospektivnost, odnosno pripremu komparativnog razdoblja uzimajući u obzir zahtjeve MSFI-ja 18. To znači da je praktična priprema već počela ili da je trebala početi tijekom 2024. i 2025. godine.