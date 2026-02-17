Shein pod istragom EK zbog kršenja digitalnih pravila

U postupku protiv Sheina ispitivat će se dizajn koji razvija ovisnost i ograničavanje prodaje materijala za seksualno zlostavljanje djece

Europska komisija pokrenula je formalni postupak protiv Sheina prema Aktu o digitalnim uslugama zbog dizajna koji izaziva ovisnost, nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece. Priopćila je to danas EK.

Ispitni postupak usmjeri će se na sustave koje je Shein uspostavio za ograničavanje prodaje nezakonitih proizvoda u Europskoj uniji (EU), rizike povezane s dizajnom koji izaziva ovisnost, kao i transparentnost korištenih sustava preporučivanja. Današnja odluka uslijedila je nakon preliminarnih analiza izvješća o procjeni rizika koje je dostavio Shein, odgovora na službene zahtjeve Komisije za informacije te informacija koje su dostavile treće strane.

Fokus na nezakonite proizvode, zaštitu djece i dizajn za stvaranje ovisnosti

U priopćenju EK navodi se da će se, u sklopu ispitivanja sustava za ograničavanje prodaje proizvoda nezakonitih Europskoj uniji, utvrditi i na koji način se prodaje sadržaj koji bi mogao predstavljati materijal koji sadržava seksualno zlostavljanje djece, kao što su lutke za seks nalik djeci. Što se tiče rizika povezanih s dizajnom koji izaziva ovisnost, istražit će se sustavi davanja bodova ili nagrada potrošačima, kao i sustavi koji bi trebali ublažiti takve rizike. Ispitat će se i u kojoj mjeri Shein objavljuje parametre koji se koriste u sustavima za preporučivanje te koliko pruža barem jednu lako dostupnu opciju neutemeljenu na tome.

Kako je priopćeno, pokretanje postupka je prioritetno i ne prejudicira ishod. Nacionalni koordinator za digitalne usluge u Irskoj, Coimisiún na Meán, bit će uključen u istragu, s obzirom da je Irska zemlja poslovnog nastana Sheina.

Postupak omogućava Komisiji da poduzme daljnje korake, uključujući privremene mjere, nove zahtjeve za prikupljanjem podataka i dokaza ili odluku o nesukladnosti. Komisija može prihvatiti kompromise koje Shein predloži za rješavanje problema. Vremensko ograničenje za završetak formalnih postupaka nije propisano odgovarajućim europskim aktima, već ovisi o složenosti predmeta, suradnji društva čiji se postupci ispituju te njegovog korištenja prava na obranu.