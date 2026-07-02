Prije odobrenja kredita banke testiraju može li vaša tvrtka preživjeti krizu

Geopolitički rizici, stres-testovi, ESG i scenariji recesije danas odlučuju hoće li poduzetnici dobiti investicijski kredit

Nakon duljeg promišljanja, vaganja prednosti i nedostataka, napokon ste prelomili: investirat ćete. Možda je to nova proizvodna hala, novi proizvod koji treba razviti, dodatno zemljište za poljoprivrednu proizvodnju ili možda čak i kupnja tvrtke vašega konkurenta kojemu se bliži mirovina.

S obzirom na to da je većini poduzetnika kredit prvi izbor pri financiranju investicije, valja se uputiti u banku. Zbog dosadašnjih dobrih iskustava s bankom koja vas je uvijek pratila u manjim kreditima ne očekujete zavrzlame.

Zašto i biste: prošla poslovna godina bila je odlična na krilima općega ekonomskog rasta, prihodi i dobit rastu, a kupci su zadovoljni. Banka to cijeni, ali odjednom se u priči pojavljuje tamo neki 'odjel za upravljanje rizicima'. Bankare u tom odjelu ne zanima toliko kako ste poslovali, već kako ćete poslovati iduće dvije, tri ili pet godina dok budete otplaćivali kredit.