Statusna ekonomija: Pokaži mi što jedeš i piješ, reći ću ti tko si

Hrana signalizira prioritete, ambicije i ukus, ali i povezanost s ljudima koji dijele jednake vrijednosti, ciljeve i estetske preferencije

Davnih dana, kada je klan Kardashian tek počeo paliti i žariti malim ekranima svojim reality-šouom, publika je primijetila neobičnu prehrambenu naviku popularnih sestara – salate. Kamere su, naime, revno pratile njihove svakodnevne razgovore uz elaborirane (složene) salate na koje su one stavljale preljeve, zatvarale poklopce i spretno tresle pakiranja kao da miksaju koktel. Te su salate, vjerovali ili ne, postale statusni simbol. Fanovi su ih kupovali s osjećajem da barem na trenutak ulaze u taj glamurozni, mnogima nedostižni, svijet bogatih i slavnih. Kardashianke su tako samo najavile trend koji je danas eksplodirao. Hrana je postala moćan alat za samoizražavanje i signaliziranje statusa.

Drugim riječima, onomu što znače torbe LouisaVuittona ili satovi Rolex, danas su se pridružile i pomno odabrane staklenke maslinova ulja, proteinske pločice, prebiotičke sode ili smoothieji. Mnogi prehrambeni brendovi mudrim marketinškim strategijama i pametno osmišljenim proizvodima pretvorili su svakodnevnu kupnju u predstavljanje identiteta, rafiniranog ukusa i pripadnosti određenom kulturnom krugu.

Viralne namirnice

Da je to tako, potvrdilo je istraživanje portala Highsnobiety koji je uronio u kozmetičku, prehrambenu i hospitality-industriju te izdvojio pokretače, ali i perjanice takozvane statusne ekonomije. Najzanimljiviji segment upravo je hrana, odnosno brendovi, koji ne moraju biti skupi, ali kreirani su tako da se njihovi kupci mogu 'prodati' kao znalci istančanoga, sofisticiranog ukusa.

Kao prvi primjer istaknut je fenomen prehrambene trgovine Dean & DeLuca, koja je još sedamdesetih godina prošlog stoljeća bila ultimativni izraz statusa. Smještena u srcu njujorškog Manhattana, prodavala je skupe staklenke krastavaca i zanatske čokolade te se pozicionirala kao prehrambeni pandan luksuznih modnih trgovina u susjedstvu. Kako je za Highsnobiety izjavio urednik magazina Intervju J. Lee, u to je vrijeme svatko tko je držao do sebe želio kupovati u Deanu & DeLuci, i to ne samo zbog toga što su se ondje prodavali visokokvalitetni proizvodi već i zato što su kupce drugi percipirali kao one visokog statusa, pa čak i, kako je Lee duhovito podijelio, magnet za žene. Dean & DeLuca zatvoreni su 2019. zbog financijskih problema, ali mnogim su sličnim brendovima utrli put te na neki način bili korak ispred svog vremena.