Kupci su se zasitili buke luksuza, stare taktike više ne prolaze

Kako lijepo poentira Highsnobiety, u svijetu luksuza nove ere profitirat će oni koji spektakl mijenjaju sadržajem, a status pripovijedanjem

Osnovan devedesetih godina prošloga stoljeća, Miu Miu zamišljen je kao popratni, sidekick brend velike Prade. Danas je jedan od najbrže rastućih, najstabilnijih i najuspješnijih brendova u cijeloj industriji luksuza koji je uspio premostiti sve krize te je, dok svi veliki padaju (uključujući Pradu), u prvih devet mjeseci 2025. ostvario 41-postotni rast prodaje. Ti uspješni brojevi pretvorili su Miu Miu u centralni brend, glavnoga konja za trku Grupe Prada, ali i utjelovljenje svih lekcija o pametnom brendiranju u svijetu luksuza, u kojemu brendovi zbog silnih kulturnih i socioekonomskih promjena polako gube svoj zlatni sjaj.

Osnovna marketinška strategija 'djeteta' Miuccie Prade (33 je godine kreativna direktorica) fokus je na prepoznatljivu, 'uvrnuto-djevojačku' estetiku, izgradnja potražnje oko uskog kompleta ključnih komada poput torbi, balerinki i mikrominica (kvalitetne izrade i materijala), stalna suradnja s mainstream brendovima (npr. New Balanceom) te širenje brenda kulturnim projektima u filmu i književnosti, ali i suradnjom sa zvijezdama A-liste poput Emme Corrin i Sydney Sweeney. Tako dodatno učvršćuje identitet i odvaja ga od generičke definicije luksuza, prodavajući, u biti, osobnost, a ne proizvod.