Rak dojke: Zašto je mamografija i dalje nezamjenjiva metoda?

Suvremena digitalna mamografija otkriva rane promjene od svega par milimetara, otkrivajući bolest prije pojave prvih simptoma

Piše izv. prof. dr. sc. Gordana Ivanac, dr. med.

Rak dojke najčešća je zloćudna bolest žena u razvijenim zemljama i jedan od glavnih uzroka smrtnosti od malignih bolesti. Prema suvremenim epidemiološkim procjenama, tijekom života od te će vrste raka oboljeti otprilike svaka osma žena. Iako ta činjenica na prvu djeluje zabrinjavajuće, treba naglasiti da je u posljednjim desetljećima znatno poboljšan ishod liječenja. Ključan razlog nije samo napredak onkološke terapije, nego prije svega ranije otkrivanje bolesti, pri čemu mamografija ima središnju i nezamjenjivu ulogu.

Mamografija je radiološka metoda pregleda dojki koja se koristi niskim dozama rendgenskog zračenja kako bi se prikazala unutarnja struktura tkiva dojke. Tijekom pregleda dojka se kratkotrajno komprimira između dvije ploče uređaja, što poboljšava kvalitetu slike i smanjuje količinu zračenja. Pregled traje relativno kratko, najčešće desetak minuta, a kompresija pojedine dojke samo nekoliko sekundi. Iako može izazvati kratkotrajnu nelagodu, riječ je o neinvazivnoj i sigurnoj dijagnostičkoj metodi koja ne zahtijeva nikakav oporavak.

Prikaz u tri dimenzije

Suvremena mamografija, osobito digitalna, omogućuje prikaz vrlo sitnih promjena u tkivu dojke, često velikih samo nekoliko milimetara. Uvođenje digitalne tomosinteze, odnosno trodimenzionalne mamografije, dodatno je povećalo dijagnostičku točnost, posebno kod žena s gušćim žljezdanim tkivom. Na taj način moguće je uočiti promjene koje prije nisu bile vidljive klasičnim metodama. Najveća vrijednost mamografije u njezinoj je sposobnosti otkrivanja bolesti u fazi kad ona još ne uzrokuje nikakve simptome. Upravo je to razdoblje ključno za uspješno liječenje.

Tom metodom mogu se otkriti vrlo rani oblici raka dojke, uključujući neinvazivne promjene poput duktalnog karcinoma in situ, ali i mali invazivni tumori koji još nisu zahvatili okolno tkivo. Također se mogu uočiti mikrokalcifikati, sitne nakupine kalcija koje su često prvi radiološki znak razvoja malignog procesa, kao i arhitektonske promjene tkiva, asimetrije između dojki te različite benigne promjene koje zahtijevaju daljnje praćenje.

Zahvaljujući upravo toj osjetljivosti mamografija omogućuje dijagnostiku u fazi kad je bolest lokalizirana i znatno bolje podložna liječenju. U takvim slučajevima terapijski pristup često je manje agresivan, s većom mogućnošću očuvanja dojke i manjom potrebom za opsežnom kemoterapijom ili zračenjem. Pacijentice se stoga brže vraćaju svakodnevnim aktivnostima i imaju znatno bolju dugoročnu kvalitetu života.

Tko su kandidatkinje za probir

Preporuke za provođenje mamografskog probira razlikuju se ovisno o dobi i procjeni rizika. Za žene prosječnog rizika najčešće se preporučuje redoviti probir u dobi od 50 do 69 godina, u intervalima od dvije godine, što je i osnova nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke u mnogim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Međutim, sve je više stručnih smjernica koje naglašavaju individualizirani pristup i razmatranje početka probira već od četrdesete godine života, osobito kod žena koje žele aktivno upravljati vlastitim zdravstvenim rizicima.

Kod žena s povećanim rizikom, primjerice onih s pozitivnom obiteljskom anamnezom raka dojke ili jajnika, nositeljica genskih mutacija BRCA1 ili BRCA2, kao i onih koje su u mlađoj dobi bile izložene terapijskom zračenju prsnoga koša, probir počinje ranije i provodi se intenzivnije. U tim slučajevima mamografija se često kombinira s ultrazvučnim pregledom ili magnetskom rezonancijom dojki kako bi se povećala dijagnostička preciznost.

Ultrazvuk ili magnetska?

Često se postavlja pitanje može li ultrazvuk zamijeniti mamografiju. Iako je ultrazvuk vrlo korisna i široko dostupna metoda, osobito kod mlađih žena s gušćim tkivom dojke, on ne može potpuno zamijeniti mamografiju. Posebno je ograničen u prikazu mikrokalcifikata i vrlo ranih neinvazivnih promjena. Magnetska rezonancija dojki još je osjetljivija, ali zbog cijene, trajanja pregleda i veće učestalosti lažno pozitivnih nalaza primjenjuje se uglavnom kod visokorizičnih pacijentica ili u specifičnim kliničkim indikacijama. Stoga mamografija ostaje osnovna i standardna metoda probira.

Pitanje zračenja često izaziva zabrinutost, no važno je naglasiti da je doza zračenja tijekom mamografije vrlo niska i strogo kontrolirana. Usporedbe radi, godišnja izloženost prirodnomu pozadinskom zračenju, kojemu smo svi svakodnevno izloženi, mnogo je veća od jedne mamografije. Kad se uzme u obzir rano otkrivanje raka dojke, stručni je konsenzus jasan: korist od mamografije višestruka je u odnosu na potencijalne rizike.

Izgledi za preživljavanje

Važnost ranog otkrivanja najbolje se vidi u kliničkim ishodima. Rak dojke otkriven u početnome stadiju često se može liječiti poštednim kirurškim zahvatima uz manju potrebu za agresivnim sistemskim terapijama. To ne znači samo bolje preživljenje, nego i očuvanje kvalitete života, tjelesnog integriteta i psihičke dobrobiti pacijentica. Razlika između rane i kasne dijagnoze u tom kontekstu nije samo medicinska nego i duboko osobna i društvena.

Zaključno, mamografija ostaje jedan od najvažnijih dijagnostičkih alata suvremene medicine za zdravlje žena. Njezina vrijednost nije samo u tehničkoj mogućnosti otkrivanja bolesti nego i u tome što omogućuje promjenu prirodnoga tijeka bolesti ranim djelovanjem. Upravo zato nije samo dijagnostička metoda nego i ključan element suvremene strategije očuvanja zdravlja i života pacijentica oboljelih od karcinoma dojke.