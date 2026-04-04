Najveći potencijal da postane standard ima endoskopska kirurgija kralježnice

Najveći napredak nije u tome da izvodimo veće operacije, nego da odaberemo terapiju koja će uz najmanju invazivnost dati najbolji rezultat za kandidata

Dugo smo bol u leđima smatrali tek neizbježnom cijenom starenja, no suvremena medicina danas degeneraciju kralježnice čita kao složenu jednadžbu genetike, upalnih procesa i životnog stila. Tehnološki optimizam nudi rješenja u robotici, ali prava se revolucija događa u odmaku od agresivnih zahvata prema milimetarskoj preciznosti endoskopije i pristupu koji pacijenta ne vidi samo kroz izolirani nalaz magnetske rezonance.

Upravo na toj granici između stroge znanosti i kirurške poštednosti djeluje dr. Stipe Ćorluka, specijalist ortopedije i traumatologije koji nakon brušenja zanata u prestižnome berlinskom Charitéu svoju ekspertizu primjenjuje u Specijalnoj bolnici Sveta Katarina. U intervjuu za Lider taj autor više od dvadeset znanstvenih radova otkriva najnovije trendove u liječenju bolesti kralježnice.