Tko su najutjecajniji domaći influenceri

Domaći kreatori sve češće profile pretvaraju u biznise, a presudan faktor uspjeha nije broj pratitelja, nego stvarni odnos s publikom

Kad je Sandi Hadžić za vrijeme pandemijskog lockdowna 2020. postavio sebi pravilo da će stvarati četiri videa na dan, godinu dana, bez iznimke, influencerski marketing u Hrvatskoj još je bio na razini Instagram-priča i poneke suradnje s brendovima koji su se hrabro upuštali u nešto što su agencije zvale 'novim kanalom'. Danas, šest godina poslije, isti taj Hadžić zapošljava stotinjak ljudi putem agencije Rinzol, noćnoga kluba Ritz te restorana i palačinkarnice u Zagrebu, a svakodnevno prima upite brendova koji žele dio pozornosti njegove publike.

Sandi Hadžić, poduzetnik i vlasnik agencije Rinzol

Naravno, nije jedini takav influencer. Kristijan Iličić iza sebe ima putničku agenciju Nomadik Travel, knjigu koja se odlično prodala i uspješnu digitalnu agenciju, a sve je to izraslo iz putopisnog sadržaja koji je počeo snimati iz vlastitog džepa jer, kako kaže, od početka je htio biti samoodrživa jedinica.