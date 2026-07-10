Nikola Tesla – genijalni usamljenik koji je osvijetlio svijet

Pionir izmjenične struje imao je stotine patenata, dok su na mnogim njegovim idejama drugi ostvarili najveću zaradu

Dana 10. srpnja 1856., u Smiljanu kraj Gospića je rođen Nikola Tesla, jedan od najvećih izumitelja u ljudskoj povijesti. Malo je ljudi čiji su radovi toliko duboko utjecali na svakodnevni život čovječanstva.

Svijet bi vjerojatno i bez Tesle došao do elektrifikacije, radija i modernih elektromotora, ali znatno sporije i drukčijim putem.

Ključni čovjek globalne elektrifikacije

Upravo je njegov sustav izmjenične struje, zajedno s indukcijskim motorom i višefaznim prijenosom energije, postao temelj moderne elektroenergetske mreže.

Danas gotovo svaki dom, tvornica, ured ili bolnica ovise o tehnologijama koje počivaju na Teslinim patentima i idejama. Perilice rublja, hladnjaci, ventilatori, industrijski strojevi, električne pumpe i bezbrojni drugi uređaji rade zahvaljujući principima koje je Tesla razvio krajem 19. stoljeća.

Pobijedio Edisona u 'ratu struja'

Njegov život obilježio je i slavni 'rat struja'. S jedne strane bio je Thomas Edison, zagovornik istosmjerne struje, a s druge Tesla i poduzetnik George Westinghouse, koji su promicali izmjeničnu struju. Povijest je pokazala da je Tesla bio u pravu: upravo je izmjenična struja omogućila prijenos električne energije na velike udaljenosti i postala globalni standard.

Tesla je 24. svibnja 1892. predavanjem u Gradskoj vijećnici u Zagrebu podigao samopouzdanje inženjera u Hrvatskoj na visoku razinu pa su izgradili i pustili u pogon hidroelektranu za izmjeničnu struju na Krki ubrzo nakon one na Niagari u kojoj su primijenjeni Teslini patenti.

Priče o Nobelovoj nagradi

Tesla je bio i pionir radija, bežičnog prijenosa signala te daljinskog upravljanja. Još 1898. godine demonstrirao je brodić kojim je upravljao na daljinu putem radijskih valova, desetljećima prije nego što su takve tehnologije postale uobičajene.

Često se može čuti da je odbio Nobelovu nagradu jer ju je navodno trebao podijeliti s Edisonom, ali povjesničari danas upozoravaju da za to nema pouzdanih dokaza. No, zato je za izum radija Nobelovu nagradu dobio Guglielmo Marconi, iako je Vrhovni sud SAD-a 1943., tek nakon Tesline smrti, poništio Marconijeve američke patente radija, jer su Teslini raniji patenti obuhvaćali ključna tehnička rješenja na kojima je počivao Marconijev sustav radijske komunikacije.

I neki drugi Teslini izumi bili su 'pokradeni'. On je to cinički prokomentirao riječima: 'Nije mi žao što su krali moje ideje, već što nisu imali svoje.'

Tesla patentirao, drugi zarađivali

Osobna sudbina genija bila je mnogo manje blistava od njegovih izuma. Čovjek koji je svojim radom omogućio tehnološku revoluciju posljednje je godine proveo relativno osamljen, živeći po njujorškim hotelima, bez obitelji i bez bogatstva koje bi odgovaralo njegovu doprinosu civilizaciji.

Dok su drugi zarađivali na njegovim idejama, Tesla se okretao novim izumima i postupno nestajao iz središta javne pozornosti. Umro je 7. siječnja 1943. u sobi 3327 na 33. katu hotela New Yorker, gdje je posljednje godine života provodio hraneći golubove i radeći na novim zamislima koje su mnogima zvučale poput znanstvene fantastike.

Srpski rod i hrvatska domovina

Nikola Tesla nije se bavio politikom, ali njegova izjava iz 1936.: 'Jednako se ponosim svojim srpskim rodom i hrvatskom domovinom' možda najbolje opisuje čovjeka koji je pripadao i svom zavičaju i cijelom svijetu.

Teslino nasljeđe živi i danas. Njegovo ime nosi niz institucija u Hrvatskoj i Srbiji. Čak je veliki švedski koncern Ericsson, nakon kupnje zagrebačke tvornice Nikola Tesla odao priznanje velikom izumitelju - preimenovao ju je u Ericsson Nikola Tesla.

Američki proizvođač električnih automobila Elon Musk vrlo uspješno povezao je Teslin ugled vizionara s vlastitim poslovnim projektom. Tesla je postao jedna od najpoznatijih automobilskih marki, a Model Y najprodavaniji električni automobil na svijetu.

Više od osamdeset godina nakon smrti, Tesla ostaje rijetka povijesna ličnost čije se ime svakodnevno izgovara milijunima puta, često bez svijesti da se iza njega krije čovjek iz ličkog sela Smiljan koji je svojim idejama doslovno osvijetlio svijet.