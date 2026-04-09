Data centri postaju AI tvornice, Hrvatska riskira zaostajanje

Nova metrika 'tokena po vatu' mijenja industriju, a bez energije i kapitala domaći centri teško će pratiti utrku

Budući da su tvornice umjetne inteligencije ograničene dostupnim gigavatima, 'tokeni po vatu' postaju najvažnija metrika za rast poslovanja. Najavio je taj zaokret Jensen Huang, čelnik Nvidije i jedan od najglasnijih zagovornika AI transformacije, na nedavnoj konferenciji Morgana Stanleyja o tehnologiji, medijima i telekomunikacijama. Huang je istaknuo da zbog ograničenih energetskih resursa performanse po jedinici energije postaju najvažnija metrika za rast prihoda tvrtki koje grade AI infrastrukturu ili nude AI usluge.

Pojednostavnjeno rečeno, podatkovni centri više nisu samo skladišta podataka kao do sada, nego zahvaljujući rastućim potrebama umjetne inteligencije postaju 'AI tvornice' čiji se učinak mjeri u proizvedenim tokenima, a ne u terabajtima pohranjenih podataka. U Europi i Hrvatskoj ta transformacija tek počinje, pa odgovor na pitanje mogu li se domaći podatkovni centri 'pretvoriti' u tzv. AI tvornice, odnosno specijalizirane objekte za masovnu proizvodnju digitalne inteligencije, nije jednostavan.

Važna razlika

– U Hrvatskoj današnji podatkovni centri jednostavno nisu građeni kao AI trening-objekti – ističe Goran Đoreski, predsjednik Hrvatske udruge data centara (HRDCA).

Pojašnjava zašto je ta razlika bitna.

– AI trening-centri su 'tvornice modela', masivni, kontinuirani izračuni koji traju tjednima, uz ogromnu potrošnju energije i napredna hlađenja. Enterprise-podatkovni centri, kakvih je većina u Hrvatskoj, služe drugoj fazi AI ciklusa: smještanju već istreniranih modela, integraciji u poslovne procese i korištenju gotovih AI modela s konkretnim zadacima u realnom vremenu, gdje su ključni pouzdanost, sigurnost i niska latencija. U tom smislu hrvatski centri danas mogu vrlo dobro podržati primjenu AI-ja u poslovanju, ali industrijski AI trening-klasteri nova su generacija specijaliziranih objekata – napominje Đoreski.