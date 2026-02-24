Raste potražnja za cyber osiguranjima, a nudi ih tek jedna kuća

U Hrvatskoj posluje čak 14 osiguravajućih kuća koje nude razne police osiguranja, no samo jedna nudi policu kibenretičkog osiguranja

Posljednjih smo godina svjedočili mnoštvu kibernetičkih napada na domaće tvrtke i institucije koje jednostavno nisu imale druge opcije već se suočavati i s javnim i s internim posljedicama napada. Činjenica je da raste broj napada, da su hakeri, odnosno napadači, postali sve sofisticiraniji pa i obrana mora biti sofisticiranija. No što kada dođe do napada i kada nastane šteta? Kako nadoknaditi materijalnu štetu? Jedna od opcija je cyber osiguranje, odnosno kibernetičko osiguranje.

– Danas gotovo da ne postoji organizacija u kojoj digitalni sustavi nisu temelj poslovanja, a tada kibernetički incident sve više postaje poslovni događaj prve kategorije. Riječ je o prekidu poslovanja, udaru na likvidnost, i pravnoj izloženosti odgovornih osoba društava. Upravo zato kibernetičko osiguranje u Hrvatskoj u posljednje vrijeme ulazi u razgovore na razini odgovornih osoba. Ne zato što je 'moderno', nego zato što je postalo jasno da se kibernetički rizik ponaša kao financijski i reputacijski rizik, a ne samo isključivo kao IT poremećaj – objašnjava nam stručnjak za kibernetičku sigurnost Marko Gulan.

Zato ne čudi da je potražnja za ovim tipom osiguranja na hrvatskom tržištu u blagom porastu, a prema Gulanu, upravo u tome leži njezin potencijal rasta.

– Imamo klasičan paradoks gdje sve više kompanija prepoznaje kibernetičke napade kao jedan od ključnih poslovnih rizika, dok se manji broj njih odlučuje na stvarno osiguranje tog rizika. Takva razlika između percepcije i djelovanja tipična je za tržišta prije većeg vala incidenata. Ono što će potražnju gotovo sigurno povećati jest kombinacija regulatornog pritiska i promjene prirode gubitaka – tvrdi Gulan.