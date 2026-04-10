Svijet gubi 10 bilijuna dolara: Radnici su se 'odjavili', a AI ne pomaže

Gallupov izvještaj za 2026. razotkriva dramatičan pad angažmana radnika i krizu povjerenja u kojoj Europa drži samo dno

Globalni angažman zaposlenika pao je na 20 posto, što je nastavak negativnog trenda započetog nakon 2022. godine, pokazuje najnoviji Gallupov izvještaj 'State of the Global Workplace za 2026.'

Izvješće ukazuje na to da globalno gospodarstvo ne prolazi kroz fazu linearnog napretka, već se suočava s ozbiljnim strukturnim izazovima u upravljanju ljudskim kapitalom. Dok se tehnološka rješenja implementiraju brže nego ikad, podaci o angažmanu i produktivnosti sugeriraju duboki nesklad između korporativnih ambicija i stvarnosti na terenu.

Pad produktivnosti i angažmana

Pad angažmana na samo 20 posto nastavak je negativnog trenda započetog nakon 2022. godine. Kako se navodi u Gallupovom izvještaju, procjena je da izgubljena produktivnost uslijed niske angažiranosti košta svjetsko gospodarstvo oko 10 bilijuna dolara godišnje, što predstavlja otprilike 9 posto globalnog BDP-a. Ova konzervativna procjena temelji se na korelaciji između angažmana i individualnog učinka primijenjenoj na svjetski BDP.

Najveći potres bilježi se u srednjem menadžmentu. Angažman menadžera pao je sa 27 na 22 posto u samo dvanaest mjeseci. Menadžeri su postali svojevrsni 'amortizeri' između pritisaka uprave za rezultatima i radne snage koja se bori s niskim primanjima, mentalnim zdravljem i sve težem kombiniranju privatnog i poslovnog života. Zbog toga, navodi se u izvješću, menadžeri često preuzimaju ulogu savjetnika za dobrobit timova bez adekvatne obuke, što dovodi do njihovog ubrzanog sagorijevanja.

Zanimljivo je da na angažman utječe i model rada. Podaci za 2026. pokazuju da hibridni radnici trenutno pokazuju najvišu razinu povezanosti s organizacijom, dok oni koji rade isključivo na daljinu prijavljuju najveći osjećaj izolacije.

Jaz u povjerenju

Dio izvještaj pod naslovom 'Ljudska strana AI revolucije' demistificira trenutačni utjecaj generativne inteligencije. U izvješću se navodi kako postoji jasan jaz između subjektivnog osjećaja zaposlenika i objektivnih poslovnih rezultata. Naime, čak 65 posto korisnika AI-ja tvrdi da su produktivniji na osobnoj razini, dok samo njih 12 posto smatra da je AI doista transformirao procese u njihovoj organizaciji. Također, čak 89 posto lidera kaže kako još uvije ne vide mjerljiv utjecaj AI-ja na ukupnu produktivnost tvrtke.

Osim tehničkih izazova, javlja se i duboki jaz u povjerenju. Zaposlenici su skeptični oko toga hoće li organizacije pravedno podijeliti dobit ostvarenu automatizacijom kroz veće plaće ili će se benefiti preliti isključivo u dobit dioničara. Taj skepticizam je izraženiji kod starijih generacija, dok je Gen Z sklonija učenju novih vještina, ali ujedno i najkritičnija prema tradicionalnim strukturama upravljanja.

Strah od tehnološke nezaposlenosti i emocionalni danak

U velikim sustavima s više od 10 tisuća zaposlenih, uvođenje AI-ja češće prati smanjenje broja radnih mjesta nego u manjim tvrtkama. To objašnjava zašto 18 posto radnika u razvijenim ekonomijama vjeruje da će njihov posao biti eliminiran u idućih pet godina, uz dramatičan skok na 32 posto u sektoru financija i osiguranja.

Iako opća dobrobit (wellbeing) bilježi blagi rast, razina stresa ostaje visoka. Oko 40 posto radnika svakodnevno osjeća značajan stres, a svaki četvrti izvještava o osjećaju usamljenosti. Znakovito je da lideri, unatoč boljim životnim uvjetima, prijavljuju znatno više razine stresa, bijesa i usamljenosti od svojih podređenih.

Europa na dnu ljestvice angažiranosti

Dok SAD i Kanada bilježe 31 posto angažiranih zaposlenika, Europa ostaje na kritično niskih 12 posto. Za europske lidere, pa tako i one u Hrvatskoj, ovo je jasan signal da tehnološka ulaganja neće donijeti rezultate bez rješavanja krize upravljanja. Podaci iz Gallupovog izvješća za 2026. pokazuju da AI nije univerzalno rješenje za problem produktivnosti te da uspjeh implementacije nove tehnologije i dalje primarno ovisi o kvaliteti izravnog upravljanja. Bez ponovnog pridobivanja povjerenja menadžera i rješavanja pitanja pravedne raspodjele tehnološke dobiti, AI bi mogao ostati samo još jedan neiskorišteni alat u portfelju demotivirane radne snage, zaključuje se u izvještaju.