Tko će stvarno kontrolirati inteligenciju budućnosti?

Prednost neće imati oni koji samo posjeduju infrastrukturu, već oni koji mogu povezati podatke, modele i procese u funkcionalan sustav

Umjetna inteligencija već mijenja način na koji nastaju i upotrebljavaju se podaci, a mijenja se i uloga infrastrukture koja ih podržava. Podatkovni centri ostaju temelj jer osiguravaju računalnu snagu i pouzdanost sustava, ali sami po sebi ne određuju način na koji će se ta inteligencija upotrebljavati. Ključan pomak događa se s razvojem AI okružja koja uvode standardizaciju, orkestraciju i upravljanje te infrastrukturu pretvaraju u sustav sposoban za kontinuiranu primjenu umjetne inteligencije.

U tom novom kontekstu prednost neće imati oni koji samo posjeduju infrastrukturu, već oni koji mogu povezati podatke, modele i procese u funkcionalan i kontroliran sustav: od pohrane podataka preko treniranja modela do njihove primjene i mjerenja rezultata.

Kontrola se tako sve više premješta s razine resursa na razinu upravljanja, tj. na sposobnost organizacija da umjetnu inteligenciju primjenjuju pouzdano, sigurno i u skladu s vlastitim poslovnim i regulativnim okvirom. To uključuje tehnološke kompanije, ali i države te regionalne inicijative koje razvijaju vlastite kapacitete i regulativne okvire.

Ključno pitanje: kontrola

S razvojem takvih sustava u prvi plan dolazi pitanje kontrole.

– Najveći izazov nije u tehnologiji, već u podacima: gdje se nalaze, tko njima upravlja i pod čijom su jurisdikcijom. Bez toga nema stvarne kontrole nad sustavima koji donose odluke – ističe CEO DataBoxa Filip Olujić.

Filip Olujić, CEO DataBoxa:

Sve je važnije i pitanje vlasništva nad infrastrukturom na kojoj se ti sustavi izvršavaju jer tek kombinacija lokalnih podataka i lokalne infrastrukture omogućuje sigurnost i usklađenost.

Infrastruktura kao temelj AI-ja

Upravo u tom sloju svoju ulogu ima DataBox. Kao pružatelj integrirane infrastrukture – podatkovnog centra, clouda i mrežne povezanosti – korisnicima omogućuje stabilno i kontrolirano okružje za razvoj digitalnih rješenja. Fokus je na dostupnosti, sigurnosti i zadržavanju podataka unutar iste jurisdikcije. Upravo takva infrastruktura postaje temelj za razvoj AI sustava. Na njoj se razvijaju i napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

Primjer je Datum, rješenje koje DataBox razvija s partnerima, a koje organizacijama omogućuje upravljanje AI agentima unutar vlastitoga, zatvorenog okružja. Ključna razlika u odnosu na globalne AI sustave jest u tome što se oslanja isključivo na podatke korisnika, zbog čega se zadržava potpuna kontrola nad podacima i rezultatima.

AI tvornice bez hypea

AI tvornice nisu nova vrsta podatkovnog centra, već način na koji se postojeća infrastruktura upotrebljava. Riječ je o modelu koji omogućuje kontinuiran razvoj i primjenu AI sustava uz jasne procese, kontrolu resursa i predvidivost troškova. Ključna je promjena u tome što se umjetna inteligencija više ne promatra kao niz izoliranih eksperimenata, već kao dio operativnog sustava. To podrazumijeva standardizirane podatkovne tokove, upravljanje resursima i mogućnost da različiti timovi rade na istoj infrastrukturi bez potrebe za ad hoc rješenjima.

U praksi to znači prelazak s pojedinačnih AI projekata na sustavnu i mjerljivu primjenu. Organizacije tako mogu planirati kapacitete, pratiti učinke i integrirati umjetnu inteligenciju u svakodnevne poslovne procese – i pritom zadržati kontrolu nad podacima i sustavima.

Zato kontrola inteligencije budućnosti neće pripasti jednom akteru, već onima koji mogu povezati i upravljati ključnim slojevima sustava: infrastrukturom, podacima i modelima na kojima se umjetna inteligencija temelji.