Od podatkovnih centara do AI tvornica

Tko će stvarno kontrolirati inteligenciju budućnosti?

10. travnja 2026.
Isometric server room in datacenter. Administrator Monitors Work of Artificial Intelligence. Professional IT Engineers Working in System Control Center

foto Shutterstock
Prednost neće imati oni koji samo posjeduju infrastrukturu, već oni koji mogu povezati podatke, modele i procese u funkcionalan sustav

Umjetna inteligencija već mijenja način na koji nastaju i upotrebljavaju se podaci, a mijenja se i uloga infrastrukture koja ih podržava. Podatkovni centri ostaju temelj jer osiguravaju računalnu snagu i pouzdanost sustava, ali sami po sebi ne određuju način na koji će se ta inteligencija upotrebljavati. Ključan pomak događa se s razvojem AI okružja koja uvode standardizaciju, orkestraciju i upravljanje te infrastrukturu pretvaraju u sustav sposoban za kontinuiranu primjenu umjetne inteligencije.

U tom novom kontekstu prednost neće imati oni koji samo posjeduju infrastrukturu, već oni koji mogu povezati podatke, modele i procese u funkcionalan i kontroliran sustav: od pohrane podataka preko treniranja modela do njihove primjene i mjerenja rezultata.

Kontrola se tako sve više premješta s razine resursa na razinu upravljanja, tj. na sposobnost organizacija da umjetnu inteligenciju primjenjuju pouzdano, sigurno i u skladu s vlastitim poslovnim i regulativnim okvirom. To uključuje tehnološke kompanije, ali i države te regionalne inicijative koje razvijaju vlastite kapacitete i regulativne okvire.

Ključno pitanje: kontrola

S razvojem takvih sustava u prvi plan dolazi pitanje kontrole.

– Najveći izazov nije u tehnologiji, već u podacima: gdje se nalaze, tko njima upravlja i pod čijom su jurisdikcijom. Bez toga nema stvarne kontrole nad sustavima koji donose odluke – ističe CEO DataBoxa Filip Olujić.

Filip Olujić, CEO DataBoxa:

Sve je važnije i pitanje vlasništva nad infrastrukturom na kojoj se ti sustavi izvršavaju jer tek kombinacija lokalnih podataka i lokalne infrastrukture omogućuje sigurnost i usklađenost.

Infrastruktura kao temelj AI-ja

Upravo u tom sloju svoju ulogu ima DataBox. Kao pružatelj integrirane infrastrukture – podatkovnog centra, clouda i mrežne povezanosti – korisnicima omogućuje stabilno i kontrolirano okružje za razvoj digitalnih rješenja. Fokus je na dostupnosti, sigurnosti i zadržavanju podataka unutar iste jurisdikcije. Upravo takva infrastruktura postaje temelj za razvoj AI sustava. Na njoj se razvijaju i napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji.

Primjer je Datum, rješenje koje DataBox razvija s partnerima, a koje organizacijama omogućuje upravljanje AI agentima unutar vlastitoga, zatvorenog okružja. Ključna razlika u odnosu na globalne AI sustave jest u tome što se oslanja isključivo na podatke korisnika, zbog čega se zadržava potpuna kontrola nad podacima i rezultatima.

AI tvornice bez hypea

AI tvornice nisu nova vrsta podatkovnog centra, već način na koji se postojeća infrastruktura upotrebljava. Riječ je o modelu koji omogućuje kontinuiran razvoj i primjenu AI sustava uz jasne procese, kontrolu resursa i predvidivost troškova. Ključna je promjena u tome što se umjetna inteligencija više ne promatra kao niz izoliranih eksperimenata, već kao dio operativnog sustava. To podrazumijeva standardizirane podatkovne tokove, upravljanje resursima i mogućnost da različiti timovi rade na istoj infrastrukturi bez potrebe za ad hoc rješenjima.

U praksi to znači prelazak s pojedinačnih AI projekata na sustavnu i mjerljivu primjenu. Organizacije tako mogu planirati kapacitete, pratiti učinke i integrirati umjetnu inteligenciju u svakodnevne poslovne procese – i pritom zadržati kontrolu nad podacima i sustavima.

Zato kontrola inteligencije budućnosti neće pripasti jednom akteru, već onima koji mogu povezati i upravljati ključnim slojevima sustava: infrastrukturom, podacima i modelima na kojima se umjetna inteligencija temelji.

#Umjetna Inteligencija#Podatkovni Centri#Infrastruktura#Upravljanje Podacima#Ai Sustavi#Sigurnost Podataka#Lokalna Infrastruktura#Digitalna Transformacija#Poslovna Rješenja
