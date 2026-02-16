Hrvatska baca milijarde u smeće, a rješenje počinje u kuhinji

Otpad od hrane frakcija je koja ruši vrijednost cijelog sustava, a domaći projekt koji nudi sustavno rješenje sada dobiva tržišnu validaciju

Dok se Hrvatska suočava s pitanjima kapaciteta, uvoza otpada i dugoročne održivosti sustava gospodarenja otpadom, jedna frakcija i dalje sustavno narušava sve ostale tokove - otpad od hrane.

Prema podacima Europske komisije, u EU se godišnje baci oko 59 milijuna tona hrane, u tržišnoj vrijednosti većoj od 132 milijarde eura. U Hrvatskoj svaki stanovnik baci 71kg hrane godišnje. No, problem nije samo u izgubljenoj vrijednosti hrane. Problem je u tome što, kada dospije u druge tokove otpada, hrana kontaminira papir, plastiku i druge reciklabilne materijale - i čini ih ekonomski bezvrijednima.

Jedan sendvič može uništiti cijeli kontejner

- Jedan masni sendvič u kanti za papir može uništiti vrijednost cijelog kontejnera. Isto vrijedi i za cijeli sustav gospodarenja otpadom“, ističe Ivan Lukenda, direktor tvrtke Zelene tehnologije.

Otpad od hrane operativno je najproblematičnija frakcija: uzrokuje neugodne mirise, privlači štetnike, povećava učestalost odvoza i generira najveće troškove zbrinjavanja. Dok se čeka odvoz, stvaraju se dodatni logistički i higijenski izazovi.

Ako se ne riješi na mjestu nastanka, cijeli sustav postaje skuplji i neučinkovitiji.

Rješenje koje djeluje prije nego problem uđe u sustav

Upravo na toj premisi temelji se projekt FoodWaste Hrvatska, koji zagovara sprječavanje nastanka otpada od hrane na izvoru. Rješenja su usmjerena na kućanstva, profesionalne kuhinje i prehrambenu industriju – sve točke nastanka biootpada.

Za kućanstva je predstavljen kućni komposter Reencle, uređaj koji gotovo sav kuhinjski biootpad – od ostataka voća i povrća do kuhane hrane – pretvara u kompost unutar 24 sata, bez neugodnih mirisa i dodatnih spremnika. Riječ je o novoj generaciji kuhinjskih uređaja koji problem rješavaju na mjestu nastanka, bez potrebe za promjenom svakodnevnih navika korisnika.

Za profesionalne kuhinje dostupna su rješenja koja mogu smanjiti volumen otpada i do 90 posto, čime se smanjuju troškovi odvoza i rasterećuje komunalna infrastruktura.

Projekt je nedavno proglašen pobjednikom FoodTech Startup Competitiona 4.0 među 50 prijava iz cijelog svijeta. U stručnom žiriju sudjelovali su predstavnici Kaufland Hrvatska, Maistra Hospitality Group, Infobip i Weekend Food Festival.

Takva validacija signalizira da tržište prepoznaje potrebu za sustavnim, a ne parcijalnim rješenjima. U kontekstu sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije za smanjenje otpada od hrane do 2030., upravljanje ovom frakcijom postaje ne samo okolišni, nego i ekonomski imperativ.

Ako se riješi frakcija koja generira najviše troškova i operativnih problema, otvara se prostor za učinkovitiji, održiviji i financijski racionalniji sustav gospodarenja otpadom.