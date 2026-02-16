Zeleno i digitalno

Hrvatska baca milijarde u smeće, a rješenje počinje u kuhinji

16. veljače 2026.
Reencle komposter

Reencle komposter

foto
Lider
Lider

Otpad od hrane frakcija je koja ruši vrijednost cijelog sustava, a domaći projekt koji nudi sustavno rješenje sada dobiva tržišnu validaciju

Dok se Hrvatska suočava s pitanjima kapaciteta, uvoza otpada i dugoročne održivosti sustava gospodarenja otpadom, jedna frakcija i dalje sustavno narušava sve ostale tokove - otpad od hrane.

Prema podacima Europske komisije, u EU se godišnje baci oko 59 milijuna tona hrane, u tržišnoj vrijednosti većoj od 132 milijarde eura. U Hrvatskoj svaki stanovnik baci 71kg hrane godišnje. No, problem nije samo u izgubljenoj vrijednosti hrane. Problem je u tome što, kada dospije u druge tokove otpada, hrana kontaminira papir, plastiku i druge reciklabilne materijale - i čini ih ekonomski bezvrijednima.

Jedan sendvič može uništiti cijeli kontejner

- Jedan masni sendvič u kanti za papir može uništiti vrijednost cijelog kontejnera. Isto vrijedi i za cijeli sustav gospodarenja otpadom“, ističe Ivan Lukenda, direktor tvrtke Zelene tehnologije.

otpad hrvatska

otpad hrvatska

Otpad od hrane operativno je najproblematičnija frakcija: uzrokuje neugodne mirise, privlači štetnike, povećava učestalost odvoza i generira najveće troškove zbrinjavanja. Dok se čeka odvoz, stvaraju se dodatni logistički i higijenski izazovi.

Ako se ne riješi na mjestu nastanka, cijeli sustav postaje skuplji i neučinkovitiji.

Rješenje koje djeluje prije nego problem uđe u sustav

Upravo na toj premisi temelji se projekt FoodWaste Hrvatska, koji zagovara sprječavanje nastanka otpada od hrane na izvoru. Rješenja su usmjerena na kućanstva, profesionalne kuhinje i prehrambenu industriju – sve točke nastanka biootpada.

Za kućanstva je predstavljen kućni komposter Reencle, uređaj koji gotovo sav kuhinjski biootpad – od ostataka voća i povrća do kuhane hrane – pretvara u kompost unutar 24 sata, bez neugodnih mirisa i dodatnih spremnika. Riječ je o novoj generaciji kuhinjskih uređaja koji problem rješavaju na mjestu nastanka, bez potrebe za promjenom svakodnevnih navika korisnika.

Reencle komposteri

Reencle komposteri

Za profesionalne kuhinje dostupna su rješenja koja mogu smanjiti volumen otpada i do 90 posto, čime se smanjuju troškovi odvoza i rasterećuje komunalna infrastruktura.

Projekt je nedavno proglašen pobjednikom FoodTech Startup Competitiona 4.0 među 50 prijava iz cijelog svijeta. U stručnom žiriju sudjelovali su predstavnici Kaufland Hrvatska, Maistra Hospitality Group, Infobip i Weekend Food Festival.

Takva validacija signalizira da tržište prepoznaje potrebu za sustavnim, a ne parcijalnim rješenjima. U kontekstu sve strožih regulatornih zahtjeva Europske unije za smanjenje otpada od hrane do 2030., upravljanje ovom frakcijom postaje ne samo okolišni, nego i ekonomski imperativ.

Ako se riješi frakcija koja generira najviše troškova i operativnih problema, otvara se prostor za učinkovitiji, održiviji i financijski racionalniji sustav gospodarenja otpadom.

#Otpad Od Hrane#Gospodarenje Otpadom#Održivost#Recikliranje#Kućni Komposter#Foodwaste Hrvatska#Biootpad#Ivan Lukenda
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right