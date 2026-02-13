Može li se Europa 'skinuti' s američke tehnologije?

Stari kontinent polako osvještava da ekonomija ne smije ovisiti o SAD-u. No pitanje je može li Europa doista zamijeniti američku infrastrukturu

Mailbox ili Proton Mail umjesto Gmaila, Qwant ili Ecosia umjesto Googlea te PeerTube umjesto YouTubea? Iako su navedene europske zamjene trenutačno relativno nepoznate, upravo one Europljanima nude izlaz iz digitalne ovisnosti o američkim tehnološkim gigantima, problemu koji se sve jasnije kristalizira zbog rastućih geopolitičkih nesigurnosti između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije.

Da Europa pod hitno mora prekinuti ovisnost i o američkoj platnoj infrastrukturi, odnosno o kompanijama kao što su Visa i Mastercard, jer svaka kartična transakcija šalje podatke europskih potrošača u SAD, upozoravala je još prošle godine predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde.