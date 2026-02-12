Geopolitičko preslagivanje: Europa spas traži na Globalnom jugu

Niz najavljenih trgovinskih sporazuma jedan su od koraka prema kreiranju nove europske pozicije u svijetu koji se stubokom promijenio

Europa se seli na jug. Trgovinski, naravno. S nepredvidivim i protekcionistički nastojenim 'partnerom' kakav je danas SAD i nije imala raskošnog izbora. Razasula se po južnoj polutki ne bi li čvrstim sporazumima osigurala nove pozicije u novome svijetu. Od Mercosura (čiji se potpis razvlači više od dva desetljeća, a i još će, čini se) do Indije i Indonezije, EU se nada (p)ostati važnim ekonomskim igračem, s davno nagriženim globalnim udjelom (samo se u proizvodnji u 35 godina više nego prepolovio). Nema sumnje da sporazumi otvaraju zabrtvljena vrata. No u svakome od njih previše je 'ali' i otvorenih pozicija iako, jasno, kidaju glavnu trgovinsku prepreku – carine. Naš eurozastupnik Marko Vešligaj precizira kako je dosad sklopljeno više od 40 trgovinskih sporazuma s 80 partnera diljem svijeta, za 20-ak su sporazuma pregovori zaključeni i čekaju se njihovo prihvaćanje i ratifikacija, a još ih je nekoliko u fazi pregovora.