Od pregleda do reakcije: nova pravila digitalnog marketinga

Dijeljenja, komentari i vrijeme gledanja postaju ključni pokazatelji uspjeha, dok broj pregleda više nije presudan

Publika se sve više udaljava od pasivnog skrolanja i okreće namjernom, emocionalno vođenom angažmanu. Tako barem navodi šesto globalno izvješće 'TikTok Next 2026' fokusirajući se na koncept takozvane nezamjenjive intuicije, koji za ovu godinu označava povratak temeljnim ljudskim kvalitetama poput povezanosti, znatiželje i prisutnosti. Iako nam umjetna inteligencija već izlazi na uši te se nerijetko pitamo: 'Je l' ovo stvarno ili je AI?', taj neizostavni AI ne može zamijeniti autentičnost i stvarnu vrijednost.

TikTokovo izvješće zato ističe tri ključna signala koja oblikuju ponašanje publike. Prvi je reali-tea, trend koji označava pomak prema iskrenosti i stvarnim životnim trenucima umjesto savršeno ispoliranoga sadržaja. Drugi je curiosity detours, odnosno način na koji je TikTok postao snažan alat za otkrivanje novih ideja, interesa i brendova nelinearnim putanjama s pomoću pretraživanja, komentara i kreatora sadržaja. Treći je trend​ emocionalni ROI, prema kojemu potrošači sve češće kupovne odluke donose na temelju emocionalne vrijednosti, povjerenja u zajednicu i preporuka kreatora, a ne samo na temelju informacija. Upravo treći zapeo nam je za oko, jer što taj koncept uopće znači?