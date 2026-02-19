Tvrtke i tržišta
Dario Marčac zatvorio tvrtku: Suočili smo se s realnošću tržišta
19. veljače 2026.
Osnivač agencije Crew koja okuplja kreatore sadržaja na TikToku sredinom 2023. godine upustio se u još jedan potpuno drugačiji posao
Nešto manje od tri godine nakon pokretanja tvrtke Organic Hub za distribuciju kozmetike i proizvoda za čišćenje, Dario Marčac, influencer i TikTok konzultant, odustao je od distribucijskog biznisa i odlučio zatvoriti tvrtku. Kako se može iščitati iz podataka u Sudskom registru, tvrtku sa sjedištem u Karlovcu zatvorio je 11. veljače 2026. godine.
