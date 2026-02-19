Tvrtke i tržišta

Dario Marčac zatvorio tvrtku: Suočili smo se s realnošću tržišta

19. veljače 2026.
Dario Marčec

Dario Marčec

Donatella Pauković
Donatella Pauković

Osnivač agencije Crew koja okuplja kreatore sadržaja na TikToku sredinom 2023. godine upustio se u još jedan potpuno drugačiji posao

Nešto manje od tri godine nakon pokretanja tvrtke Organic Hub za distribuciju kozmetike i proizvoda za čišćenje, Dario Marčac, influencer i TikTok konzultant, odustao je od distribucijskog biznisa i odlučio zatvoriti tvrtku. Kako se može iščitati iz podataka u Sudskom registru, tvrtku sa sjedištem u Karlovcu zatvorio je 11. veljače 2026. godine.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Dario Marčac#Crew#Organic Hub#Tržište#Tiktok#Dijana Domonkoš
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right