TikTok edukacijom započeo HURA Intelligence Hub

Prva edukacija, TikTok Creative Workshop, bila je posvećena razumijevanju uloge kreativnog sadržaja u digitalnim komunikacijama

U Zagrebu je održan TikTok Creative Workshop s Alexanderom Vladimirovim i Patrickom Rogalskim, prva edukacija u sklopu novopokrenutog HURA Intelligence Huba, nove platforme Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje usmjerene na razvoj praktičnih i primjenjivih znanja u komunikacijskoj industriji.

Ova je edukacija okupila stručnjake iz područja marketinga, oglašavanja i komunikacija, a bila je usmjerena na razumijevanje specifičnosti TikTok platforme te uloge kreativnog sadržaja u postizanju komunikacijskih i poslovnih rezultata. Program je bio koncipiran kao praktična edukacija, s radom na konkretnim primjerima kampanja i analizom stvarnih situacija iz prakse, uz vodstvo predavača koji svakodnevno rade s platformom i brendovima.

Poseban naglasak stavljen je na razvoj kreativnih rješenja prilagođenih TikTok formatu, razumijevanje načina na koji korisnici konzumiraju sadržaj te na ključne elemente koji utječu na učinkovitost sadržaja. Sudionici su imali priliku raditi na vlastitim konceptima, testirati različite kreativne pristupe i dobiti stručan feedback u kontekstu realnih tržišnih uvjeta.

HURA Intelligence Hub

Održavanjem ove radionice započeo je edukacijski ciklus HURA Intelligence Huba, koji je zamišljen kao dugoročna platforma za kontinuiranu edukaciju i razmjenu znanja unutar tržišta. U sklopu programa najavljene su dvije nadolazeće edukacije:

Build Smarter PR Using Behavioural Insights s Benom Verinderom – edukacija usmjerena na primjenu saznanja iz behavioralnih znanosti u PR-u , s ciljem razumijevanja što pokreće ljudsko ponašanje i kako se ti uvidi mogu strateški koristiti u planiranju i evaluaciji komunikacijskih kampanja.

s Benom Verinderom – edukacija usmjerena na primjenu saznanja iz , s ciljem razumijevanja što pokreće ljudsko ponašanje i kako se ti uvidi mogu strateški koristiti u planiranju i evaluaciji komunikacijskih kampanja. Mastering Time Management s Tish Moussel – edukacija fokusirana na upravljanje vremenom i radnim procesima, pristupe za povećanje produktivnosti te metode optimizacije prioriteta koje pomažu komunikacijskim timovima u odgovaranju na ubrzane i kompleksne zahtjeve svakodnevnog poslovanja.

Kroz ove programe HURA Intelligence Hub nastavlja razvijati edukacijski okvir koji odgovara na konkretne potrebe tržišta, povezujući strateške uvide s praktičnom primjenom u svakodnevnom radu komunikacijskih stručnjaka