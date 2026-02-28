Zeleno i digitalno

Prenamjena lijekova: stari pripravci liječe nove bolesti

28. veljače 2026.
Odobrenje za prenamjenu često je popraćeno visokim rastom cijene lijeka. Primjerice, deflazakort, izvorno je bio jeftin kortikosteroid koji se koristio u cijelom svijetu, ali nakon odobrenja FDA-a za prenamjenu i liječenje Duchenneove mišićne distrofije (DMD), teške progresivne genetske bolesti propadanja mišića, poskupio je s 1000 dolara na godišnjoj razini na 89.000 dolara, odnosno 7300 postoJavnost negoduje zbog visokih cijena prenamijenjenih lijekova, no farmaceutska industrija to opravdava ulaganjem u nova klinička ispitivanja, programe farmakovigilancije i regulatorne prijave, što može predstavljati do 90 posto ukupnog ulaganja u proces prenamjene
Kata Pranić
Farmaceutska industrija našla je način kako uvelike smanjiti troškove razvoja lijeka i skratiti vrijeme izlaska na tržište

Lijek Ozempic, s pomoću kojega mršave holivudske zvijezde, ali i mnogi neznanci diljem svijeta, izvorno je izumljen za liječenje dijabetesa tipa 2. No taj trenutačno najpopularniji lijek u svijetu, koji pomaže i u smanjenju tjelesne težine, samo je jedan od mnogih prenamijenjenih lijekova čija je primarna uloga bila liječenje drugih bolesti. Sada se Ozempic primjenjuje i u liječenju srca i masne jetre, a istražuje ga se i kao lijek za Alzheimerovu bolest.

Drugi najpoznatiji prenamijenjeni lijek je Viagra (sildenafil), kojom su 90-ih liječene angina pektoris i hipertenzija plućnih arterija, a 1998. dobila je novo odobrenje za liječenje erektilne disfunkcije. Prenamjena lijeka znači odobrenje za novu terapiju, a riječ je o lijekovima licenciranim za liječenje bolesti za koje primarno nisu bili namijenjeni. Propisuju se u različitim terapijama, posebice u liječenju raka, rijetkih bolesti i infekcija. Prenamjena lijekova nije novost, događala se stoljećima, često slučajno, no intenzivirana je posljednjih desetljeća.

