50 najvećih hrvatskih izvoznika: Končar sustiže Inu, Rimac snažno raste

Najveći izvoznici lani su ostvarili 7,4 milijarde eura izvoza, a među najveća iznenađenja ulaze Rimac i proizvođač proteinskih pločica

Iako je u prošloj godini hrvatski robni izvoz premašio 25 milijardi eura, u čemu je prerađivačka industrija sudjelovala s 21,7 milijardi, nerijetko se u domaćemu javnom prostoru još može čuti posprdna floskula: 'Pa što to Hrvatska uopće proizvodi, što bismo mi to mogli izvoziti?' Za početak, u Hrvatskoj se nekom proizvodnjom bavi između 15 tisuća i 18 tisuća tvrtki, a prema konzervativnoj procjeni, dio prihoda na inozemnim tržištima ostvaruje njih oko 60 posto, stoga je spomenuta floskula vulgarna uvreda za sve njih.

Budući da ne možemo nabrojiti svih od osam do deset tisuća tvrtki koje nešto opipljivo izvoze, donosimo tablicu s pregledom 50 najvećih hrvatskih robnih izvoznika, tek toliko da nevjerni tome barem steknu uvid u to tko su najveći izvoznici. Tih 50 kompanija prošle je godine ukupno ostvarilo 7,4 milijarde eura izvoznih poslova.