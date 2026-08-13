CIAK u dva dana skočio 68 posto, glavni kupac javio se na burzi

Ivan Leko, predsjednik Uprave i većinski dioničar, 11. kolovoza kupio je 1546 dionica, pa je bio zaslužan za 60 posto dnevnog volumena

Relativno marginalizirana dionica CIAK-a privlači ovih dana pažnju zbog enormnog skoka cijene iza kojeg se kriju kupnje čelnog čovjeka kompanije koja se bavi trgovinom automobilskim dijelovima i gospodarenjem otpadom. CIAK se u srijedu očitovao na upit Zagrebačke burze koja je zbog značajnog skoka cijene morala pokrenuti dražbu uravnoteženja.

Riječ je o postupku koji se pokreće kako bi se spriječile iznenadne promjene cijene. CIAK je odgovorio kako mu 'nisu poznate neke nove okolnosti ili činjenice koje utječu ili bi mogle utjecati na cijenu financijskog instrumenta uvrštenog na uređeno tržište, a ne proizlaze iz informacija koje su već ranije dostavljene Burzi'.

Naime, cijena CIAK-ove dionice u srijedu je skočila za 24 posto, na 16 eura. Samo dan ranije, cijena je narasla za gotovo 36 posto. Drugim riječima, samo u zadnja dva trgovinska dana vrijednost CIAK-ove dionice jurnula je s 9,50 na 16 eura, odnosno za 68,5 posto. Tijekom ove godine CIAK-ova dionica na burzi je poskupila 152 posto, što su dimenzije skoka cijene primjerenije za američke tehnološke startupe.

Međutim, valja naglasiti kako je CIAK na burzi prilično nelikvidan. Ove godine tom se dionicom trgovalo samo 37 trgovinskih dana, a i kad se trguje, promet je simboličan. Najveći promet zabilježen je 8. svibnja, od 36 tisuća eura, a najmanji 26. siječnja, tek 68 eura. I ovaj posljednji skok ostvaren je na skromnom prometu. U srijedu je protrgovano 395 dionica za 5870 eura, a u utorak 2547 dionica za nešto više od 28 tisuća eura.

Dok kupci (i prodavatelji) u transakcijama u srijedu nisu poznati, zna se tko je napravio većinu prometa u utorak. To je Ivan Leko, predsjednik Uprave i većinski dioničar CIAK-a. U obavijesti na burzi Leko je objavio da je 11. kolovoza kupio 1546 dionica, pa je bio zaslužan za 60 posto dnevnog volumena. Leko je te dionice kupio po prosječnoj cijeni od 11,50 eura, a dionica se toga dana zaustavila na 12,90 eura.

Leko je kupovao i 4. kolovoza, 1621 dionicu, što je bio cjelokupni volumen tog dana. Prvi čovjek kompanije tog je dana kupovao po cijenama između devet i 9,50 eura, što je ujedno bila i zaključna cijena. Tog dana cijena je porasla 5,5 posto. Burzovne obavijesti otkrivaju da je tijekom ove godine Leko kupio malo manje od 24 tisuće dionica. S druge strane, 27. siječnja prodao je gotovo 38 tisuća dionica, za 251 tisuću eura. Prema podacima SKDD-a, Leko trenutno drži malo manje od 10 milijuna dionica, odnosno 50,45 posto udjela.

Podsjetimo, CIAK je u prvom polugodištu ostvario konsolidirane prihode od 199 milijuna eura, što je šest posto više nego godinu ranije. Izvještajna EBITDA iznosila je 17,3 milijuna eura te je bila veća za 17 posto u odnosu na isti period prethodne godine. Neto dobit od šest milijuna eura bila je veća za trećinu. Kako je u izvješću istaknuo Ivan Leko, rast rezultata u cijelosti proizlazi iz organskog rasta te optimizacije poslovanja CIAK Grupe.

CIAK je ove godine na skupštini dioničara održane 18. svibnja odredio isplatu dividendu od 28 centi, 22 posto više nego godinu ranije. Dividenda je isplaćena 17. srpnja svim dioničarima koji su bili upisani pri depozitoriju 25. lipnja.