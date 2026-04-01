U Hrvatskoj otvoren ured Bull Advanced Computinga

Bull Advanced Computing globalno zapošljava oko 3000 stručnjaka, a otvaranje hrvatskog ureda dio je izdvajanja i preustroja Atos Grupe

U Hrvatskoj je otvoren ured tvrtke Bull Advanced Computing, čime je domaća tehnološka scena dobila novog aktera u području visokoučinkovitog računarstva i umjetne inteligencije. Riječ je o dijelu šire međunarodne promjene u okviru koje se na globalno tržište vraća cijenjeni brend Bull Advanced Computing, usmjeren na napredna računalna rješenja, superračunala i sustave umjetne inteligencije.

Bull Advanced Computing globalno zapošljava oko 3000 stručnjaka te se oslanja na snažnu istraživačko-razvojnu bazu s više od 1500 patenata. Tvrtka razvija i implementira cjelovita hardverska i softverska rješenja te pruža tehnološku potporu poduzećima, znanstvenim institucijama i javnom sektoru u projektima koji zahtijevaju visoku razinu pouzdanosti, sigurnosti i izvedbe.

Otvaranje hrvatskog ureda dio je procesa izdvajanja i strateškog preustroja unutar Atos Grupe. Poslovanje naprednog računarstva, koje je prethodno djelovalo u okviru brenda Eviden, sada nastupa pod imenom Bull Advanced Computing, oslanjajući se na dugogodišnju europsku tehnološku tradiciju i iskustvo u razvoju složenih računalnih sustava.

Od 1. travnja 2026. Bull Advanced Computing posluje kao društvo u stopostotnom vlasništvu Francuske Republike, čime se dodatno potvrđuje njegova usmjerenost na europsku tehnološku autonomiju i sigurnu obradu podataka u projektima od nacionalnog i strateškog značaja. Time se učvršćuje i njegova pozicija pouzdanog partnera u područjima digitalne suverenosti, znanstvenih istraživanja i strateške infrastrukture.

Bull Advanced Computing jedini je europski proizvođač superračunala visokih performansi te zauzima vodeće pozicije na tržištima Europe, Indije i Južne Amerike. Njegovi sustavi koriste se u najzahtjevnijim znanstvenim i industrijskim projektima, a pojedina rješenja svrstana su u sam svjetski vrh prema računalnoj snazi i energetskoj učinkovitosti.

Hrvatski ured okuplja stručnjake za visokoučinkovito računarstvo, računalnu infrastrukturu i rješenja umjetne inteligencije. Tim sudjeluje u provedbi infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj i inozemstvu, uz poseban naglasak na suradnju s akademskom i znanstvenom zajednicom. Među važnijim referencama ističu se projekti sa Sveučilištem u Rijeci i Državnim hidrometeorološkim zavodom.

Otvaranjem ureda u Hrvatskoj Bull Advanced Computing potvrđuje dugoročnu prisutnost na tržištu i namjeru daljnjeg razvoja stručnih kapaciteta. Cilj je pružiti snažnu tehnološku potporu institucijama i industriji te pridonijeti razvoju digitalnih rješenja koja omogućuju brže inovacije, veću sigurnost podataka i stabilnu digitalnu infrastrukturu.

Povratak imena Bull na globalnu scenu označava novo poglavlje u razvoju naprednog računarstva u Europi, a otvaranje hrvatskog ureda jasan je pokazatelj da Hrvatska ima svoje mjesto u tom tehnološkom razvoju.

– Pokretanjem brenda Bull ponovno se povezujemo s našom snažnom tehnološkom baštinom kako bismo gradili budućnost. Naša je misija jasna: razvijati i isporučivati moćne, održive i suverene računalne i AI tehnologije koje našim partnerima, institucijama te industrijama omogućuju pouzdanu, sigurnu i strateški autonomnu digitalnu infrastrukturu – izjavila je Mirela Šola, direktorica Bull Advance Computinga u Hrvatskoj.