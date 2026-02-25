Zaprešić uz električne autobuse izbjegava prometni kolaps i zagađenje

S fokusom na održivu mobilnost i potpunu digitalizaciju javnih usluga, grad radi na pametnim projektima koji izravno poboljšavaju život

Smješten u neposrednoj blizini hrvatske metropole, ali karakteriziran mirnijim prigradskim životom, Zaprešić posljednjih godina pomno radi na podizanju kvalitete svakodnevnog života građana, i to kroz pametna tehnološka rješenja. S fokusom na održivu mobilnost i potpunu digitalizaciju javnih usluga, grad radi na projektima koji izravno utječu na kvalitetu zraka, brzinu administracije i očuvanje bogate kulturne baštine kroz moderne formate.

U središtu zelene transformacije jest nabava sedam električnih autobusa u sklopu projekta vrijednog 3,9 milijuna eura, koji se u cijelosti financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Puštanje autobusa u promet predviđeno je za sredinu sljedeće godine, nakon što se dovrši infrastruktura za punjenje i usklade nove linije.

– Novim sustavom lokalnog javnog linijskog prijevoza, koji će za građane Zaprešića biti besplatan, podići će se standard u svakodnevnim migracijama. Zaprešić je prometno vrlo dobro povezan sa Zagrebom zahvaljujući željezničkom prijevozu i ZET-ovim autobusnim linijama, a uvođenjem javnog linijskog prijevoza unutar grada dodatno će se podići razina povezanosti između gradskih i šest prigradskih naselja – navode iz Grada.

Glavni cilj projekta je manje korištenje osobnih automobila, a uz prepoznavanje prednosti javnog prijevoza, iz Zaprešića očekuju da se promet u gradu neće povećavati unatoč rastu broja vozila.

Digitalizacija javnih usluga

Osim modernizacije prometa, Zaprešić u partnerstvu sa susjednim općinama Brdovec, Pušća i Podgora provodi projekt digitalizacije gradskih usluga vrijedan 1,1 milijun eura. Cilj je do kraja godine pustiti u rad objedinjenu internetsku platformu i mobilnu aplikaciju koja će biti integrirana u sustav e-Građani, čime će se omogućiti digitalno podnošenje zahtjeva i automatska obrada podataka.

– Projekt rješava problem sporih, neujednačenih i administrativno zahtjevnih procesa te omogućuje skraćivanje vremena obrade zahtjeva, smanjenje broja koraka i uklanjanje fizičkog rada s dokumentima te povećanje broja automatski preuzetih podataka iz registara, uz osiguranje međusobne integracije rješenja, kibernetičke sigurnosti i interoperabilnosti s državnom informacijskom infrastrukturom – objašnjavaju u gradskoj upravi.

Destinacijski storytelling

Tehnološki iskorak vidljiv je i u turizmu, i to kroz prekogranični projekt ENVIRO. Do ljeta će biti lansirana moderna aplikacija za destinacijski storytelling koja kroz gamifikaciju i proširenu stvarnost (AR – augmented reality) vodi korisnike kroz povijest Zaprešića i susjednih slovenskih Brežica. Fokus je na interaktivnom istraživanju lokacija poput Vile Envire i Kuće Marof u Novim dvorima.

– Aplikacija će biti puštena u rad do ljeta, a nadograđivat će se po završetku cjelovite obnove kompleksa Novih dvora. Naime, kroz projekt 'Novo ruho Novih Dvora', planira se značajna revitalizacija ovog kompleksa, čime će se omogućiti bolja prezentacija kulturne baštine – ističu iz Zaprešića.

Tako kombinirajući besplatan gradski prijevoz, brzu digitalnu administraciju i inovativnu prezentaciju baštine, Zaprešić zaokružuje svoju viziju pametnog grada po mjeri čovjeka.

