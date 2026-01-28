Zašto je produženje Vukovarske jedan od najtežih projekata u Zagrebu?

Na planiranom koridoru nalazi se oko 50 kuća, što otvara pitanje hoće li Grad ići u izvlaštenje ili pokušati postići dogovor s vlasnicima

Grad Zagreb raspisao je javni natječaj za izradu prometne analize i idejnog rješenja produženja Ulice grada Vukovara do Ulice Ljudevita Posavskog u Sesvetama. Prema objavljenoj dokumentaciji, predmet javne nabave je izrada prometne studije koja obuhvaća analizu postojećeg stanja i ocjenu opravdanosti izgradnje novog cestovnog koridora u istočnom dijelu grada. Riječ je o zahvatu koji bi, ako se realizira u punom obujmu, Vukovarsku ulicu učinio drugom najduljom cestom u Zagrebu.

Iako se projekt ponovno aktualizira tek sada, prometni koridor nastavka Vukovarske prema istoku nije novost. On je desetljećima prisutan u prostorno-planskoj dokumentaciji, no zbog složenih imovinsko-pravnih odnosa, financijskih zahtjeva i nedostatka političke odlučnosti njegova je realizacija kontinuirano odgađana. Aktualni natječaj stoga predstavlja prvi konkretan korak prema provjeri stvarne izvedivosti projekta.

Ovu situaciju za Lider je prokomentirao građevinski stručnjak za prometnu infrastrukturu Igor Majstorović, koji smatra da je tu riječ o infrastrukturnom zahvatu čiju je realizaciju nemoguće svesti na kratke rokove ili jednostavne procjene.