Umag od poreza na nekretnine ubrao 2,1 milijuna, Split tek 27 tisuća

Gradovi i općine u 2025. prikupili su 40,6 milijuna eura. Najviše su zaradila jadranska mjesta, dok su veliki gradovi daleko iza.

Iako su u Ministarstvu financija prilikom uvođenja poreza na nekretnine procjenjivali da će novi namet podebljati lokalne blagajne za oko 66 milijuna eura prva godina njegove primjene, donijela je skromniji ulov - od 51,61 milijun eura.

Liderova analiza završnih financijskih izvještaja lokalne samouprave za 2025. godinu pokazuje da je gradovima i općinama pripalo 40,6 milijuna eura, dok se u županijske proračune slilo još oko 11 milijuna.

Prikupljeni porez, barem za sada, je podbacio. Razloge za to treba tražiti i u činjenici da se spomenuti iznosi prikupljenog poreza odnose na evidentirani prihod u 2025. godini, a ne ukupni porez razrezan te godine, budući da je dio rješenja izdavan i tijekom 2026. Osim toga, manjoj naplati doprinijele su i nesređene baze podataka. Ukupne brojke će stoga zasigurno biti veće.

Ipak, dio gradova uspio je temeljito napuniti svoje blagajne, dok su najveća središta, uglavnom, umjesto očekivanog financijskog eldorada, zabilježili tek skromne iznose.

Šampion iz Istre

Apsolutni pobjednik prve godine poreza na nekretnine nije ni Zagreb, ni Split, pa čak ni razvikani Dubrovnik.