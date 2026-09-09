Luka Modrić: Od prognaništva i sumnji do legende Reala i Hrvatske

U 23-godišnjoj karijeri Modrić je osvojio Zlatnu loptu, šest Liga prvaka, zaradio ogroman novac od nogometa i marketinga i počeo ulagati

Luka Modrić rođen je 9. rujna 1985. u Zadru. Djetinjstvo mu je obilježio Domovinski rat, a prvi dio karijere sumnje i odbijanja.

Obitelj je živjela u Zatonu Obrovačkom, koji je 1991. bio okupiran. Nakon što mu je ubijen djed, obitelj je izbjegla u Zadar, gdje su živjeli kao prognanici.

Odiseja od Hajduka do Dinama

Prve nogometne korake napravio je na hotelskom parkiralištu u Zadru i počeo trenirati u NK Zadar. Kao talentirani 14-godišnjak bio je na probi u Hajduku, no tamošnji treneri procijenili su da je preslabe tjelesne građe. Nedugo potom na preporuku šefa Zadrove omladinske škole Dinamo je s Modrićem 2000. potpisao stipendijski ugovor.

No, ni u Zagrebu nije bilo sve bajno. Prvu sezonu i pol u seniorskoj konkurenciji odigrao je na posudbi u Zrinjskom iz Mostara i Interu Zaprešić. Po povratku u Zagreb u siječnju 2005. priključen je prvoj momčadi Dinama, koji je te sezone završio u tzv. 'ligi za bedaka', odnosno Ligi za ostanak, a standardni prvotimac postao je sljedeće sezone.

Nakon toga uslijedili su uspjesi – tri naslova prvaka s Dinamom, pa transfer u Tottenham 2008. Bio je to veliki iskorak. Engleski klub platio je oko 16,5 milijuna funti, što je dotad bio najvećih transfer iz hrvatskog nogometa, koji je nadmašen tek osam godina kasnije, kada je Marko Pjaca iz Dinama prešao u Juventus.

U Madridu postao legenda

Četiri godine kasnije Real Madrid doveo ga je za oko 35 milijuna eura. I u Madridu je dočekan s podozrenjem – nakon prva četiri mjeseca čitatelji Marce u anketi proglasili su ga najlošijim pojačanjem Primere.

No, kasnije je upravo u Madridu izgradio legendu. S Realom je osvojio šest Liga prvaka, četiri naslova prvaka Španjolske i postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba. Vrhunac individualne karijere stigao je 2018., kada je kao kapetan Hrvatske odveo reprezentaciju do svjetskog srebra u Rusiji i osvojio Zlatnu loptu, prekinuvši desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda.

Četiri godine kasnije predvodio je Hrvatsku na putu do brončane medalje u Kataru.

Zaradio više od 200 milijuna eura

Ukupna vrijednost Modrićeve imovine u medijima se procjenjuje na oko 70 do 80 milijuna eura. Od nogometnih ugovora zaradio je više od 200 milijuna eura bruto, pri čemu je samo u Real Madridu inkasirao oko 155 milijuna eura. Pritom nikad nije bio među deset najplaćenijih nogometaša svijeta poput Messija, Ronalda, Neymara ili Mbappéa.

Njegovo bogatstvo rezultat je dugovječnosti i kontinuirane vrhunske karijere, a ne jednog astronomskog ugovora.

Posao izvan nogometa

Modrić nije ostao samo na nogometnim plaćama. Godinama surađuje s Nikeom, a među poznatijim marketinškim partnerima nalaze se i Hublot te nekoliko regionalnih brendova. Upravo je osvajanje Zlatne lopte 2018. značajno povećalo njegovu komercijalnu vrijednost.

Posljednjih godina počeo je graditi i poslovni portfelj. Ulagao je u luksuzne nekretnine, ponajprije u Španjolskoj. Mediji su pisali o njegovoj vili u Madridu vrijednoj više milijuna eura, kupljenoj tijekom razdoblja u Real Madridu. Također se povremeno pojavljuje u zemljišnim i poslovnim pričama vezanima uz nekretnine u Hrvatskoj, no Modrić nikada nije izgradio javni imidž ‘nekretninskog investitora’ kakav imaju neki drugi sportaši.

Ulagao je u sportsko-tehnološke projekte, spominje se među suvlasnicima Swansea Cityja, a povezuje ga se i s ulaganjima u ugostiteljstvo te proizvodnju piva u Hrvatskoj.

Najveći hrvatski sportaš?

Ovih dana, nakon više od 1100 službenih utakmica u u dosadašnje 23 profesionalne sezone, Modrić se s Milanom sprema za novu europsku sezonu

Rasprava o najvećem hrvatskom sportašu svih vremena uvijek će biti otvorena, ali malo je sportaša koji mogu spojiti ratno djetinjstvo, status svjetske zvijezde, Zlatnu loptu, medalje s Hrvatskom i više od dva desetljeća igranja na najvišoj razini u najpopularnijem sportu na svijetu.