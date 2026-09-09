Lončar u Upravi HEP-a, pojačanje u Erste Asset Managementu

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Ivica Lončar imenovan je članom Uprave u HRVATSKOJ ELEKTROPRIVREDI.

Rođen je 1974. godine, a na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu diplomirao je 1997. godine. Na Cotrugli Business Schoolu 2009. godine završio je poslijediplomski Executive MBA studij i stekao zvanje magistra poslovnog upravljanja, a 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je poslijediplomski studij i stekao akademski naziv magistra znanosti.

Profesionalnu karijeru započeo je 1998. godine u Ericssonu Nikoli Tesli kao inženjer za mrežne integracije, a od 2001. do 2003. radio je u Ericssonu Telecomunicazioni u Milanu kao inženjer za korisničku podršku. Od 2003. godine radio je u Mobisu Electronicu na različitim poslovima, a od 2009. do 2015. bio je izvršni direktor tvrtke.

Od 2015. do 2025. radio je na različitim poslovima u domaćim i inozemnim tvrtkama, među kojima su Microsoft Hrvatska, TNS Mobile International, Bo Consultor, Hrvatska lutrija i Moberg. Od 1. srpnja 2025. do 23. kolovoza 2026. bio je član Uprave HEP-Operatora distribucijskog sustava.