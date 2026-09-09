Prednost uvođenja AI-a dobiva se tek kada dođe do rasta

Poboljšanje učinkovitosti jasan je početni motiv za uvođenje umjetne inteligencije, ali neće samostalno donijeti dugoročnu tržišnu prednost

Piše: Vladimir Jerebić, viši menadžer u Deloitteovu Odjelu za savjetovanje za rizike i regulative

Većina rasprava o umjetnoj inteligenciji u tvrtkama bavi se istim pitanjem: 'Koliko ćemo biti učinkovitiji?' To je, međutim, tek početak. Umjetna inteligencija ne donosi samo uštede, nego omogućuje i obavljanje poslova koji su dosad bili preskupi. Primjerice, analiza deset tisuća ugovora nekoć je zahtijevala velik tim pravnika, pa su takvi projekti bili opravdani samo u poslovima velike vrijednosti. Danas umjetna inteligencija može razvrstati ugovore, izdvojiti ključne odredbe i označiti moguće probleme, a pravnici se usredotočuju na provjeru i složene slučajeve. Troškovi pritom ne nestaju jer su i dalje potrebni integracija, stručni nadzor i regulativna usklađenost. No kada rutinski dio analize višestruko pojeftini, ne obavljamo samo isti posao jeftinije, nego isplativi postaju i projekti koji se prije nisu mogli opravdati.

Za domaće tvrtke prilika zato nije samo u tome da postojeće poslove obavljaju brže i jeftinije. Umjetna inteligencija omogućuje im da podignu kvalitetu usluge, provode napredne analize, personaliziraju ponude kupcima i razviju proizvode koji su im donedavno bili izvan dosega. Slično je bilo s cloud-tehnologijom: najviše su dobile tvrtke koje su na njoj izgradile nešto novo, a ne one koje su je iskoristile samo za smanjenje troškova IT-a.