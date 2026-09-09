Telemach Hrvatska dobitnik brončanog certifikata Hrvatskog indeksa održivosti

Priznanje potvrđuje kontinuirani rad kompanije na smanjenju utjecaja na okoliš, razvoju zaposlenika i doprinosu zajednici

Telemach Hrvatska dobitnik je brončanog certifikata Hrvatskog indeksa održivosti (HRIO), najvećeg i najznačajnijeg nacionalnog priznanja u području održivog razvoja. Certifikat, koji dodjeljuje Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), potvrđuje odgovoran pristup kompanije upravljanju utjecajima na okoliš, društvo i gospodarstvo.

Kao kompanija koja posluje u području kritične infrastrukture, Telemach prepoznaje važnost odgovornog odnosa prema okolišu, stvaranja uključivog i poticajnog radnog okruženja te transparentnog i odgovornog korporativnog upravljanja. To potvrđuju ulaganja u energetski učinkovitiju mrežu, poticanje kružnog gospodarstva te projekti usmjereni na zaposlenike i zajednicu.

- Iznimno smo sretni i ponosni što smo nagrađeni brončanim certifikatom Hrvatskog indeksa održivosti. Kontinuirano radimo na prepoznavanju važnosti održivog razvoja i podizanju svijesti o njegovom značaju, kako unutar tvrtke tako i u zajednici u kojoj poslujemo. Ovo priznanje dodatno nas motivira da nastavimo raditi na unapređenju naših poslovnih praksi u godinama koje dolaze - izjavila je Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorica za financije.

Zagreb, 110424. Slavonska avenija. Zgrada Telemach. Clanica uprave i glavna direktorica za financije Matija Mandic. Foto: Biljana Blivajs/CROPIX

Smanjenje ugljičnog otiska jedan je od važnih aspekata Telemachovog pristupa održivosti. Kompanija kontinuirano ulaže u izgradnju moderne mreže najnovije generacije, podržane energetski učinkovitijim rješenjima, čime doprinosi učinkovitijem korištenju energije. Istodobno, programom „Staro za novo“ potiče razvoj kružnog gospodarstva kroz ponovnu uporabu i recikliranje mobilnih uređaja. Ove aktivnosti dio su nastojanja kompanije da do 2040. godine postigne neto nula emisija, uz kontinuirano traženje novih načina za smanjenje utjecaja poslovanja na okoliš.

Ulaganje u zajednicu, posebno u razvoj znanja i vještina mladih, jedan je od važnih aspekata održivog poslovanja Telemacha. Kroz projekt Job Lab dosad je više od 500 učenika strukovnih škola imalo priliku steći praktična znanja i razvijati vještine važne za uspješan ulazak na tržište rada. Na radionicama učenici razvijaju komunikacijske, prezentacijske i pregovaračke vještine te se upoznaju s osnovama financijske pismenosti i poduzetništva, kako bi s više samopouzdanja i konkretnim znanjima zakoračili u svijet rada.

Brončani certifikat Hrvatskog indeksa održivosti potvrđuje aktivnosti koje Telemach Hrvatska već provodi na području zaštite okoliša, razvoja zaposlenika i doprinosa zajednici te predstavlja dodatni poticaj za njihovo daljnje unaprjeđenje.