Njemački KBA: Verne nije ni podnio zahtjev za homologaciju robotaksija

Pitanje na koje sad treba odgovoriti zašto se stvarao privid da je projekt u završnoj fazi homologacije i zašto je to tvrdio sam premijer?

Europska komisija još nije donijela službenu odluku hoće li tvrtka Verne Mate Rimca morati vratiti predujam koji im je odobren iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) od 89,7 milijuna eura.

Sam projekt formalno je završio 31. kolovoza, a iz Vernea su se tada oglasili priopćenjem u kojem navode kako u roku od mjesec dana moraju podnijeti izvještaj o svim aktivnostima, troškovima i rezultatima, na temelju kojeg će nadležna tijela donijeti završnu evaluaciju.