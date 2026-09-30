Predstečaj Studenca: Vjerovnici moraju prijaviti tražbine do 28. listopada

Tko ne prijavi tražbinu neće moći glasovati o planu, ali će ga potvrđeni uvjeti otpisa ili reprograma ipak vezati

Iako je Studenac jučer premostio bitnu prepreku, pa je izbjegnuto otvaranje stečaja i pokrenut predstečaj, naredni mjeseci neće biti ništa jednostavniji. Kompanija sada mora s bankama i dobavljačima dogovoriti kako će restrukturirati dugove, a vjerovnici odlučiti hoće li na ponuđene uvjete pristati. Prije toga slijedi utvrđivanje tko koliko potražuje, a prvi važan rok istječe 28. listopada.

Do tada naime vjerovnici mogu prijaviti svoje tražbine Fini.

Studenac je naveo svoje obveze u prijedlogu za otvaranje predstečaja, no to prema zadnjim izmjenama Stečajnog zakona nije dovoljno da bi se tražbina smatrala prijavljenom. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu, koji je otvorio predstečaj, jučer donio i zaseban zaključak kojim Fini izrijekom nalaže da u tablicu prijavljenih tražbina uključi samo one tražbine za koje je vjerovnik podnio prijavu na propisanom obrascu.

To vjerovnicima daje prilično jasnu poruku: nemojte se osloniti na to da Studenac zna koliko vam duguje.