Ivan Tadić imenovan za novog predsjednika Uprave Tehnike

Mandat mu traje pet godina, dolazi iz državnog sektora, a dosadašnji direktor Marin Štenglin prelazi na mjesto člana Uprave

Nadzorni odbor Tehnike na današnjoj je sjednici imenovao Ivana Tadića novim predsjednikom Uprave te kompanije, saznaje Lider. Mandat mu počinje od 1. listopada ove godine i trajat će pet godina.

Magistar prava, na čelo jedne od najstarijih građevinskih društva u Hrvatskoj dolazi s bogatim upravljačkim iskustvom stečenim na najvišim pozicijama u državnoj upravi te u nadzornim i upravnim tijelima pravnih osoba od javnog interesa.

Tadić je obnašao dužnost tajnika Kabineta ministra u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije od svibnja 2024., a prethodno je bio savjetnik ministra i tajnik Kabineta ministra u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Iskustvo u korporativnom upravljanju stekao je tijekom rada u Nadzornom odboru Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) gdje je obnašao funkciju predsjednika Nadzornog odbora.

No Tadić je karijeru započeo u privatnom sektoru u koji se sada vraća. Tada je radio na poslovima projektnog menadžmenta i komercijalnih pregovora. Spoj pravnog znanja, osobito iz prava društava, upravljačkog iskustva i poznavanja javnog sektora, kaže naš sugovornik, čini ga snažnim osloncem daljnjeg razvoja kompanije.

Dosadašnji direktor Marin Štenglin prelazi na mjesto člana Uprave Tehnike te će obavljati poslove upravljanja ljudskim potencijalima i digitalizacije internih procesa u toj kompaniji.