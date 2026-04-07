AI utrka u gigavatima: Ulazimo li u eru digitalnog feudalizma?

Investitor, dobavljač i kupac u jednom. Anthropic i Google vrte milijarde u krugu koji zatvara vrata tržišta svakome izvan šačice odabranih

Anthropic, tvorac Claude AI-ja, i jedan od najvećih konkurenata Open AI-ju, najavio je kako planira potrošiti stotine milijardi dolara na Googleove čipove i usluge u oblaku, što je jako veliki ulog na budućnost umjetne inteligencije. Ovo masivno povećanje računalnih kapaciteta kroz strateške ugovore s Googleom i Broadcomom stiže u trenutku kada prihodi tvrtke vrtoglavo rastu, ali troškovi održavanja koraka u AI utrci dosežu razine koje su donedavno bile rezervirane samo za proračune srednje velikih država.

Anthropic je u ponedjeljak potvrdio da su njihovi godišnji prihodi (ekstrapolirani na temelju posljednjih 28 dana) skočili na nevjerojatnih 30 milijardi dolara. Usporedbe radi, još krajem prošle godine ta je brojka iznosila 'svega' 9 milijardi. No, sav taj novac, pa i mnogo više od toga, ide izravno u infrastrukturu.

Ovim novim ugovorima, Anthropic se obavezao koristiti 'više gigavata' kapaciteta Googleovih TPU čipova koji su izravni konkurenat Nvidijinim dominantnim GPU-ovima, kao i cijeli niz Googleovih usluga u oblaku. Posebnim ugovorom s proizvođačem čipova Broadcomom, od sljedeće godine Anthropic dobiva pristup još 3,5 gigavata kapaciteta na Googleovom hardveru.

Ukupno gledano, novi dogovori Anthropicu donose gotovo 5 gigavata svježe računalne snage, što nije zanemarivo.

Što znači 'gigavat kapaciteta'?

Jedan gigavat otprilike odgovara snazi jedne nuklearne elektrane. Infrastruktura potrebna za izgradnju takvog kapaciteta u kojoj se najveći dio troši upravo na čipove košta između 35 i 50 milijardi dolara. Pomnoži li se to s pet gigavata, dobivaju se astronomski iznosi veći od stotina milijardi dolara.

Anthropicovi direktori utrku za računalnom snagom vode iz jednog jednostavnog razloga, a to je rast potražnja za njihovim alatima, koji su postali traženiji nego li su se u samoj kompaniji nadali. Posebno se ističe Claude Code, agent za pisanje programskog kôda koji je postao prava senzacija među programerima i tvrtkama diljem svijeta.

- Gradimo kapacitete potrebne za opsluživanje eksponencijalnog rasta koji vidimo u našoj bazi korisnika, a istovremeno omogućujemo Claudeu da definira granice razvoja umjetne inteligencije - izjavio je Krishna Rao, financijski direktor Anthropica.

Tko sve profitira?

Vijest je odmah odjeknula na tržištu a dionice Broadoma porasle su gotovo 3 posto nakon zatvaranja burze u ponedjeljak. Broadcom je ujedno objavio dugoročni ugovor s Googleom za razvoj i isporuku prilagođenih TPU čipova sve do 2031. godine.

Google pri tome ima dvostruki interes. S jedne strane zarađuje od Anthropica kao korisnika svojih usluga, a s druge strane promovira vlastite čipove kao ozbiljnu alternativu Nvidijinim proizvodima, što ga stavlja u sve izravniju konkurenciju s najvećom svjetskom poluvodičkom tvrtkom.

Začarani krug Silicijske doline

Ovakvi dogovori nisu bez kritičara te se čuju sve glasniji su prigovori na račun međusobne isprepletenosti cijelog sustava gdje su veliki tehnološki divovi istovremeno kupci, dobavljači i ulagači u AI startupove. Google je, primjerice, uložio milijarde u Anthropic i drži 14-postotni udio u tvrtki.

I Anthropic i OpenAI iznova se obraćaju fondovima rizičnog kapitala i državnim investicijskim fondovima tražeći desetke milijardi dolara, uz obećanje da će postati profitabilni ako dostignu dovoljnu razinu tržišnog udjela. Anthropic je u veljači prikupio čak 30 milijardi dolara uz procijenjenu vrijednost od 380 milijardi, uključujući svježi kapital.

Broadcom je u svojoj prijavi napomenuo da je dogovor 'ovisan o Anthropicovom daljnjem poslovnom uspjehu' te da su strane 'u razgovorima s određenim operativnim i financijskim partnerima', što znači da ništa još nije u kamenu uklesano.

Anthropicov suparnik OpenAI prošle je godine sklopio niz sličnih dogovora s Broadcomom, Nvidiom, AMD-om i drugima, nastojeći osigurati što više kapaciteta za vlastite AI alate. Nova Anthropicova najava jasno pokazuje da tvrtka ne namjerava zaostajati. Anthropic je već u studenom prošle godine najavio gradnju novih podatkovnih centara u Teksasu i New Yorku vrijednih 50 milijardi dolara s grupom Fluidstack, a dogovorio je i kupnju dodatnih 30 milijardi dolara kapaciteta od Microsofta i Nvidie.

Koncentracija moći

Ovaj masivni ulog Anthropica označava kraj ere u kojoj je inovacija bila stvar dječaka iz garaže i početak epohe digitalnog feudalizma. Kada ulaznica za tržište postane posjedovanje računalne snage ravne snazi nuklearnih elektrana, pojam slobodne tržišne utakmice prestaje postojati. Svjedočimo stvaranju zatvorenog sustava u kojem šačica tehnoloških divova istovremeno nastupa kao investitor, dobavljač i kupac, kružno vrteći kapital kako bi zacementirali svoju dominaciju.

Takva koncentracija moći premješta odluke o budućnosti rada i društva iz ruku javnih institucija u zatvorene urede upravnih odbora, ostavljajući ostatak svijeta u poziciji pukih zakupaca na njihovom privatnom digitalnom posjedu. U konačnici, ova utrka u gigavatima nije samo borba za pametniji algoritam, već demonstriranje sirove financijske moći kojoj je primarni cilj osigurati da nitko izvan tog uskog kruga nikada ne postane relevantan