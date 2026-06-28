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Čvrsti američko-iranski mirovni sporazum neće biti potpisan ni lako ni skoro

28. lipnja 2026.
iran sad
foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina
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Memorandum o razumijevanju ne jamči mir, a Trump gubi povjerenje saveznika i domaće javnosti

Trebalo je nešto dana da bi se u javnome prostoru razabralo kako najavljivani američko-iranski mirovni sporazum uopće to nije, da nikoga ni na što ne obvezuje čvrsto i bezuvjetno u zadanome roku. Da zapravo nema ni jednu operativnu stavku. To je samo, kao što mu naziv kaže, Memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding –​ MoU), koji je omogućio i SAD-u i Iranu da iziđu iz rata, ali koji tek otvara prostor za pregovore o mirovnome sporazumu.

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#Trump#Iran#Sad#Bliski Istok#Međunarodni Odnosi#Geopolitika#Sporazum#Saveznici
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