Čvrsti američko-iranski mirovni sporazum neće biti potpisan ni lako ni skoro

Memorandum o razumijevanju ne jamči mir, a Trump gubi povjerenje saveznika i domaće javnosti

Trebalo je nešto dana da bi se u javnome prostoru razabralo kako najavljivani američko-iranski mirovni sporazum uopće to nije, da nikoga ni na što ne obvezuje čvrsto i bezuvjetno u zadanome roku. Da zapravo nema ni jednu operativnu stavku. To je samo, kao što mu naziv kaže, Memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding –​ MoU), koji je omogućio i SAD-u i Iranu da iziđu iz rata, ali koji tek otvara prostor za pregovore o mirovnome sporazumu.