Komentari
Čvrsti američko-iranski mirovni sporazum neće biti potpisan ni lako ni skoro
28. lipnja 2026.
foto Shutterstock
Memorandum o razumijevanju ne jamči mir, a Trump gubi povjerenje saveznika i domaće javnosti
Trebalo je nešto dana da bi se u javnome prostoru razabralo kako najavljivani američko-iranski mirovni sporazum uopće to nije, da nikoga ni na što ne obvezuje čvrsto i bezuvjetno u zadanome roku. Da zapravo nema ni jednu operativnu stavku. To je samo, kao što mu naziv kaže, Memorandum o razumijevanju (Memorandum of Understanding – MoU), koji je omogućio i SAD-u i Iranu da iziđu iz rata, ali koji tek otvara prostor za pregovore o mirovnome sporazumu.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci