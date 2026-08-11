Dokapitalizacija Intela: Proizvođač čipova ide po 20 milijardi dolara

Proizvođač čipova prodavat će dionice po 95 dolara kako bi podržao naglo rastuću potražnju za računalnom snagom namijenjenu umjetnoj inteligenciji

Intel je u samo 24 sata povećao planiranu ponudu novih dionica s 15 na 20 milijardi dolara uz cijenu od 95 dolara po dionici, što ukazuje na iznimno veliku potražnju investitora. Proizvođač čipova u ponedjeljak je najavio ponudu običnih dionica u vrijednosti od 15 milijardi dolara kako bi podržao naglo rastuću potražnju kupaca za računalnom snagom namijenjenom umjetnoj inteligenciji.

Dionice Intela pale su četiri posto kao reakcija na tu vijest. Pad cijene dionica uobičajena je pojava kod izdanja novih dionica zbog efekta razvodnjavanja, jer se dobit u budućnosti dijeli na veći broj dionica.

Dan kasnije kompanija je priopćila da namjerava prikupiti dodatnih pet milijardi dolara. U Intelu očekuju da će ponuda, čije je zatvaranje predviđeno za 12. kolovoza, prikupiti neto prihod od 19,7 milijardi dolara, nakon odbitka popusta za pokrovitelje izdanja, provizija i procijenjenih troškova ponude. Tehnološki div namjerava iskoristiti prikupljena sredstva 'za opće korporativne svrhe', kako je naveo, što uključuje i kapitalne rashode, radni kapital i širenje infrastrukture. To se prvenstveno odnosi na nabavu opreme za tvornice i industrijsku umjetnu inteligenciju.

Tehnološki divovi potrošili su bilijune posljednjih godina kako bi zadovoljili nezasitnu potražnju za AI-jem i neumornu izgradnju infrastrukture za podršku novim računalnim kapacitetima. Nekoliko tehnoloških kompanija s najvećom tržišnom kapitalizacijom povećalo je svoje kapitalne rashode zbog potražnje za umjetnom inteligencijom, kako stoji u posljednjim kvartalnim financijskim izvješćima. Prema procjenama Goldman Sachsa, ulaganja u umjetnu inteligenciju ove će godine dosegnuti 765 milijardi dolara, a iduće godine čak 1,2 bilijuna dolara.

Amazon je dao najviše procjene u ovoj skupini, navodeći kao razlog nestašicu memorije. Prošlog mjeseca Intel je zabilježio najbrži rast prihoda u gotovo 15 godina i podigao procjenu kapitalnih rashoda na 20 milijardi dolara, pozivajući se na snažnu potražnju kupaca. Istovremeno, Intelov glavni financijski direktor David Zinsner izjavio je za CNBC da se kompanija sprema za 'znatan porast' u 2027. godini.

Intelove dionice imale su koristi tijekom protekle godine od izgradnje AI infrastrukture i 10-postotnog vlasničkog udjela američke vlade, čiji je cilj jačanje domaće proizvodnje čipova. Dionica je skočila za 175 posto u ovoj godini, a njezina se vrijednost u protekloj godini peterostruko povećala.