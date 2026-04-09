Bačić: Idući tjedan ide javni poziv za najmoprimce

Najmoprimci će moći konkurirati za stanove privatnih vlasnika ustupljenih na upravljanje Agenciji za promet i posredovanje nekretninama

Ministar graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branko Bačić rekao je u četvrtak da će sljedećeg tjedna biti objavljen javni poziv za najmoprimce koji će konkurirati za stanove privatnih vlasnika ustupljenih na upravljanje Agenciji za promet i posredovanje nekretninama.

- Idući tjedan, u srijedu 15. travnja, Agencija za promet i posredovanje nekretninama objavit će javni poziv za potencijalne najmoprimce kako bi im mogla dodijeliti jednu od nekretnina koje su prijavljene prije dva mjeseca - rekao je Bačić u Hrvatskom saboru predstavljajući Konačni prijedlog zakona o priuštivom stanovanju.

APN je u prosincu prošle godine objavio javni poziv za vlasnike stanova, praznih najmanje dvije godine, da ih ustupe u program dugoročnog najma, a zauzvrat će dobiti naknadu koja odgovara medijalnoj cijeni najma stambene nekretnine. Nakon isteka javnog poziva, prijavljeno je 958 stanova.

- Netko je rekao da je to malo, međutim jedna Poljska koja je 13 puta već od Hrvatske po broju stanovnika, je kroz ovaj vid najma u godinu dana podigla na tržište oko 350 stambenih jedinica' - kazao je Bačić.

Vlada je do sada već poduzela niz mjera kako bi građanima olakšala pristup stambenom prostoru, naglasio je resorni ministar. Tako je, primjerice, Zakonom o upravljanju i održavanju zgrada otežano kratkoročno iznajmljivanje

- Zakonom o državno poticajnoj stanogradnji pokrenuli smo program potpore za kupnju prve stambene nekretnine. Zaprimili smo u devet mjeseci 5,5 tisuća zahtjeva, a isplaćeno je 27 milijuna eura našim mladim sugrađanima koji kupuju svoju prvu nekretninu - kazao je.

Predloženi zakon uvodi novi alat poticanja stanogradnje u okviru neprofitnih stambenih zadruga i mogućnost obnove višestambenih zgrada u kojima su mikro stambene jedinice, naveo je ministar. Dva takva primjera postoje u Rijeci i Splitu.

- U Rijeci sam obišao takav neboder, mi ćemo ga prilagoditi zakonskim okvirima. Postojeće stambene jedinice tamo su čak i manje od 18 kvadrata, koliko smo mi predvidjeli za mikro jedinice. To su stambene jedinice namijenjene mladim ljudima i studentima, na rok od 4 do 6 godina, dok ne steknu uvjete za kupnju ili iznajmljivanje većeg stambenog prostora - rekao je.

Bačić napominje da će najamnina u takvim stanovima biti niža od medijalne najamnine u toj jedinici lokalne samouprave. Županije, gradove i općine pozvao je da su uključe u ovaj zakon.

- Država će putem APN-a osigurati sredstva za one koji žele, putem svoje javne ustanove, ući u projekt priuštivog stanovanja. Slažem se da neke općine ili gradovi nisu financijski kapacitirani, ali smo u zato u zakon uveli mogućnost da i županije mogu za njih preuzeti obvezu osnivanja javne ustanove i izradu lokalnog programa priuštivog stanovanja - rekao je Bačić.

Marin Živković (Klub Možemo!) smatra da se postojeći sustav ne mijenja, a špekulanti će i dalje dominirati tržištem.

- Njih se ne dira, uskoro će doći i novi špekulanti iz OECD-a. Umjesto da stvarate državu po mjeri ljudi koji žive od svoga rada vi i dalje stvarate državu rentijera i špekulanata - rekao je i dodao da o dalje ljudi koji žive od svoga rada neće moći priuštiti normalno stanovanje.

Anka Mrak Taritaš (Klub Centra, Nezavisne platforme Sjever i GLAS-a) uvjerena je da ćemo i dalje imati 'repove' nekih bivših načelnika koji su zemljište koje nije namijenjeno za gradnju pretvarali u zemljište za priuštivo stanovanje. Dragana Jeckov (Klub SDSS-a) ocijenila je da su ciljevi predloženog zakona preambiciozni jer bi se do 2030. godine trebalo sagraditi 8000 stanova, a do sada smo bili na oko 350 stanova godišnje. Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, Unija Kvarnera, ISU-PIP) također ne smatra realnim izgradnju 8000 stanova u manje od četiri godine.

- Ako se realizira da ćemo mi u četiri godine izgraditi 8000 stanova to će biti jednako onom čudu kada je Isus sa dvije ribe i pet kruhova nahranio 5000 ljudi - kazao je.

Matej Mostarac (Klub SDP-a) drži da predloženi zakon nudi neke pomake, ali nudi nesiguran financijski okvir bez stvarnog jamstva dugotrajnosti. Smatra i da predloženi zakon nema pravednu fiskalnu politiku, nema progresivnog oporezivanja dugotrajno praznih nekretnina, nema središnjeg registra nekretninskih transakcija te nema ozbiljne kontrole porijekla kapitala.

Miro Bulj (Klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića) upozorio je da će se predloženim zakonom natjerati mlade ljude da idu živjeti u velike sredine, što nam ne smije bit cilj. Stoga se ljudima na selu treba osigurati stanovanje bez prevelike dokumentacije kako bi ostali u Lici, Slavoniji, Gorskom kotaru i slično.

Drugačije viđenje imaju vladajući, Predrag Štromar (Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika) i Krešimir Ačkar (Klub HDZ-a). Ačkar je istaknuo da se ovim zakonom stanovanje izravno povezuje s demografskim politikama i regionalnim razvojem.

- Priuštivo stanovanje preduvjet je za ostanak mladih u Hrvatskoj ali i ravnomjernog razvoja svih dijelova zemlje - naglasio je.

Štromar ocjenjuje da zakon može biti početak ozbiljne stambene politike koji će osigurati da stanovanje u Hrvatskoj ne bude privilegirana kategorija već pravo i dostupnost svima.