Američki lanac Taco Bell dolazi u dva zagrebačka šoping-centra

Restorani bosanskohercegovačke Apthe u Hrvatskoj otvaraju se temeljem zajma EBRD-a i Globalnog fonda za okoliš od 9,9 milijuna eura

U zagrebačkom šoping-centru Areni u visokom je stupnju dovršetka lokal američkog lanca brze hrane Taco Bella. Čini se da bi otvorenje moglo biti vrlo skoro, ali ne mora značiti s obzirom na to da je u drugome zagrebačkom šoping-centru, City Centru one West, još prije nekoliko mjeseci jedan zid u prostoru namijenjenom restoranima obojen u prepoznatljivu ljubičastu boju i na njega je stavljen natpis 'Taco blizu! Uskoro s vama'.

Kad god otvorenje bilo, očito je da će upravo u Zagrebu biti otvorena prva dva Taco Bella u Hrvatskoj, a ujedno prva dva restorana brze hrane u regiji čije je otvorenje poduprto financiranjem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Budući da nije sklon financirati takve privatne projekte, bilo je svojevrsno iznenađenje kada je lani na proljeće EBRD priopćio da je, u suradnji s Globalnim fondom za okoliš (GEF), odobrio 9,9 milijuna eura zajma dvjema povezanim bosanskohercegovačkim tvrtkama, Aptha Globalu i Tastri, za proširenje lanca KFC u BiH te za uvođenje restorana Taco Bell na tržišta Hrvatske i Slovenije.

Banka je u tom iznosu sudjelovala s 8,1 milijun eura, a preostalih 1,8 milijuna osigurao je GEF, i to u sklopu Regionalne inicijative za cirkularnu ekonomiju, pa je i obrazloženje te neobične EBRD-ove odluke bilo fokusirano na to da će svojim zajmom poduprijeti prelazak na zelenu ekonomiju financiranjem potpuno kružnog poslovanja restorana, promicanjem održivoga korištenja resursa, smanjenjem otpada i recikliranjem.

Kako sve to u praksi konkretno izgleda, odnosno koliko Taco Bell biti 'zeleniji' od drugih restorana brze hrane u šoping-centrima, valjda ćemo vidjeti kad bude otvoren.

Ukupna vrijednost tog projekta procijenjena je na 13 milijuna eura, ali nije rečeno koliko je od toga namijenjeno za širenje lanca KFC, a koliko za Taco Bell.