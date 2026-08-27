U novom broju pišemo o joint ventureu i overturizmu

Novi broj donosi teme ulaganja, overturizma, intervju s financijskim stručnjakom, ali i kompanijsku priču o Arivera Fruitu

Potreba za velikim kapitalnim ulaganjima jedan je od najčešćih strateških razloga za ulazak u joint venture. No ako je novac isključivi problem, zajedničko ulaganje možda i nije najbolja ideja zato što se novac može namaknuti klasičnim kreditom ili na tržištu kapitala. Kad su posrijedi manje tvrtke, mnogo važnije pitanje jest može li partner donijeti nešto što nije moguće jednostavno kupiti novcem ili je li tržišni rizik previsok da bi ga jedna tvrtka podnijela sama. Zato smo se o joint ventureu raspisali u ovotjednoj temi broja.

U posljednje vrijeme na pitanje 'Kakvi su vam planovi za sljedeće razdoblje?' sve više menadžera odgovara u stilu: 'Mi više ne radimo planove, radimo scenarije.' Uz obrazloženje da su neizvjesnosti tako velike, a uvjeti poslovanja dramatično promjenjivi u kratkome roku, da planovi kakve se nekad radilo ne bi izdržali dulje od šest mjeseci. O opasnom trendu menadžerskog bježanja od strateških odluka u novoj kolumni piše Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Španjolska i Italija došle su do gornjih granica turističkih kapaciteta, ali njihov višak gostiju Hrvatska može privući samo ako ih dovede onamo gdje još ima prostora i onda kada nema najvećih gužvi. U srpnju i kolovozu i sami smo na rubu prihvatnoga kapaciteta, a rast bez upravljanja mogao bi nam donijeti više štete nego koristi. Zato smo se o overturizmu raspisali u novom broju tjednika.

Dok se u BiH ne riješe koncesija, državna imovina i ostali preduvjeti potrebni za početak realizacije projekta, gradnja hrvatskoga kraka plinovoda, dugoga 74 kilometra, besmislena je jer bi se moglo dogoditi da Plinacro sagradi cjevovod do granice, a da projekt s druge strane granice zbog političkih sukoba ponovno zapne. Hrvatska bi tada dobila skupu cijev koja završava – čepom.

Nadalje, za novi broj razgovarali smo s financijskim stručnjakom i burzovnim ulagačem Hrvojem Fajdetićem, raspisali smo kompanijsku priču o Arivera Fruitu, a napisali smo i poduzetničku priču Marka Grossa.